La Policía salva la vida a un hombre que estaba en parada cardiorrespiratoria en su casa de Xàtiva

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un hombre que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en su domicilio en Xàtiva (Valencia), según ha informado Jefatura en un counicado.

Los policías iniciaron de forma inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar y después colaboraron con personal sanitario. Lograron, con su rápida y coordinada actuación, salvar la vida de esta persona.

Los hechos sucedieron el jueves, cuando agentes de radiopatrullas fueron requeridos en vía pública por un ciudadano que les informó haber escuchado a una vecina pedir auxilio desde la ventana. Inmediatamente se desplazaron al domicilio y fueron recibidos por una mujer que les indicó hacia el sofá, donde se encontraba su marido inconsciente y sin respiración aparente.

Ante la ausencia de signos vitales, los policías iniciaron la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP). En el transcurso de la misma, se personó la facultativa médica de un centro de salud cercano, coordinándose entre ellos durante la asistencia. De forma paralela, se solicitó a través de la Sala CIMACC-091 la presencia de indicativo SAMU para el traslado de la víctima a un centro hospitalario.

Tras diez minutos de RCP llevada a cabo de forma combinada entre los agentes y la doctora, el hombre comenzó a mostrar signos de vida, abrió los ojos y realizó grandes inspiraciones, logrando su estabilización.

La inicial actuación de los agentes de Policía Nacional, así como la eficaz coordinación con la facultativa, fue "determinante" para salvar la vida de esta persona, que fue trasladada posteriormente a un centro hospitalario donde ha evolucionado favorablemente, han apuntado las mismas fuentes.