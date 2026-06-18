La Policía salva la vida a un hombre tras sufrir un infarto en la vía pública en Torrent

Archivo - Valencia.-Sucesos.- Detenido un hombre acusado de estafar 8.380 euros a personas de avanzada edad - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un hombre tras sufrir un infarto en plena vía pública de la localidad valenciana de Torrent, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La rápida y eficaz intervención de la dotación policial, que inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, resultó "crucial" para mantener con vida al ciudadano hasta la llegada de los servicios sanitarios, han apuntado las mismas fuentes.

Los hechos ocurrieron en torno a las 12 horas del día 13 de junio, cuando los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se encontraban realizando labores rutinarias de prevención de la seguridad ciudadana.

Al circular por la calle La Plana de la localidad de Torrent, se percataron de una aglomeración de personas y, tras aproximarse para comprobar lo que sucedía, observaron a un varón tendido en el suelo, inconsciente y en parada cardiorrespiratoria.

Ante la gravedad extrema de la situación, ambos policías iniciaron de forma inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante compresiones torácicas. Los agentes prolongaron el masaje cardíaco de manera ininterrumpida durante aproximadamente diez minutos, manteniendo el flujo sanguíneo de la víctima hasta la llegada del servicio sanitario. Una vez en el lugar, los agentes continuaron colaborando con el personal sanitario en las labores de estabilización.

Gracias al esfuerzo conjunto, el paciente logró recuperar el pulso y la respiración espontánea, siendo estabilizado e introducido en la ambulancia para su posterior traslado hospitalario.

En el lugar de los hechos también se encontraba un menor de edad que acompañaba al adulto en el momento del desplome. Al hallarse el joven en un elevado estado de ansiedad por lo sucedido, los policías le prestaron asistencia 'in situ' para tranquilizarlo y protegerlo mientras se atendía la emergencia médica.