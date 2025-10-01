La Policía sanciona a un conductor de patinete eléctrico que circulaba drogado a 64 km/h en Onda (Castellón)

CASTELLÓ 1 Oct. (EUROPA PRESS) - -
La Policía Local ha sancionado a un conductor de un vehículo de movilidad personal -patinete eléctrico- que circulaba a 64 kilómetros por hora y dio positivo en drogas en Onda (Castellón), según han informado fuentes del Ayuntamiento.
Los agentes comprobaron que el patinete eléctrico podía llegar hasta los 120 km/h sin carga y a los 60-65 km/h con peso normal.
El conductor, que dio positivo en consumo de cannabis en el test de detección de drogas, había sido grabado mientras circulaba a gran velocidad por parte de unos vecinos, video que publicaron en redes sociales e hicieron llegar a la Policía.
La Policía Local ha recordado que el límite de velocidad para este tipo de vehículos se establece en 25 km/h, y que la imprudencia al volante, también en patinetes, puede tener graves consecuencias.