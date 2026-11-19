Imagen de la detención - AYUNTAMIENTO TORRENT

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Torrent (Valencia), a través de los agentes de la Policía de Barrio, ha detenido este jueves a un hombre en la avenida al Vedat, a la altura del número 5, por su presunta implicación en un hurto.

Durante la intervención, los agentes han comprobado que el mismo individuo estaba relacionado con otros hurtos durante la semana. Posteriormente, ha sido trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), tal como ha informado el consistorio de Torrent en un comunicado.

La detención ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana y a la actuación de los agentes de la Policía de Barrio, cuya presencia en las calles de Torrent permite mantener un contacto directo con vecinos y comerciantes y atender las incidencias que se producen en el día a día.

Esta intervención pone de relieve la utilidad de la colaboración entre la ciudadanía y la Policía Local para detectar este tipo de hechos y facilitar una respuesta policial rápida.