Policías reaniman a un hombre hallado inconsciente en el maletero de un coche en Joaquín Sorolla

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un hombre de 52 años que se encontraba inconsciente y con signos de falta de oxígeno en el aparcamiento de la estación del AVE Joaquín Sorolla de València. El hombre fue hallado previamente por un operario en el interior de un coche aparcado en la estación.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, sobre las ocho de la mañana, cuando tres policías que prestan servicio en el DNI móvil y que se trasladaban en coche hacia la localidad de Chelva fueron requeridos por un operario del aparcamiento de Joaquín Sorolla, informa Jefatura.

El trabajador manifestó que había localizado al hombre con el cuerpo en el interior del maletero de un vehículo y las piernas apoyadas en el suelo, sin responder a ningún estímulo. Ante la gravedad de la situación, los agentes acudieron rápidamente donde se encontraba y comprobaron que estaba inconsciente y que presentaba signos de hipoxia.

De manera coordinada, los efectivos comenzaron a asistirle con supervisión telefónica del 112 y le realizaron la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) relevándose entre ellos. Además, comunicaron inmediatamente al 091 la situación de urgente necesidad de presencia de asistencia sanitaria. Otro indicativo de Policía acudió portando un desfibrilador que había en la estación, mientras los agentes continuaban realizando las maniobras RCP.

En ese momento, una ciudadana que se identificó como médica colocó el desfibrilador sobre el hombre inconsciente, mientras los policías seguían con las maniobras. Finalmente, un indicativo sanitario movilizado a la estación estabilizó al hombre antes de trasladarlo a un centro hospitalario, donde quedó ingresado en la UCI.

Desde el hospital indicaron a los agentes que el hombre ha salvado la vida gracias a su rápida actuación, por lo que les dieron la enhorabuena, destacan desde la Policía Nacional.