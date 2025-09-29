Polo (CHJ) no comparecerá en la Comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, no acudirá este martes a la Comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), del que depende ese organismo.

El PP y Vox acordaron la semana pasada incluir la comparecencia del máximo responsable de la CHJ en la sesión parlamentaria prevista para el 30 de septiembre.

El testimonio de Polo, que recientemente declaró como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, estaba previsto ya inicialmente en el plan de trabajo de la comisión, aprobado por PP y Vox, pero esta última formación pidió concretar la fecha.

El PP considera a Polo "una persona determinante para explicar lo que pasó" el 29 de octubre de 2024. Por eso, asegura no entender que el PSPV se "oponga" a su comparecencia, lo que a juicio de los 'populares' refleja que los socialistas "no quieren que se sepa la verdad".

Por el contrario, desde el PSPV califican a la Comisión de la dana de Les Corts de "auténtica vergüenza" por las maniobras del PP y Vox, que, a su parecer, demuestran que utilizan este foro parlamentario "a su antojo".