El portavoz del Europarlamento advierte que está en juego la "supervivencia" de la UE y llama a la participación el 9J

Defiende que la Unión debe "tomar en serio" y desarrollar su política de defensa tras delegarla en los últimos años en la OTAN

El director general de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, ha advertido que en las elecciones europeas de junio está en juego la "supervivencia" de la Unión Europea a largo plazo. Ante ello ha llamado a la participación, sobre todo de las nuevas generaciones, aunque ha descartado un aumento de la abstención.

A tres semanas del 9J, Duch ha defendido que son unos comicios "muy importantes" para la UE por la situación geopolítica, los extremismos, las injerencias extranjeras y "el declive de la democracia en el mundo". "Las reglas que el mundo se había dado en los últimos años empiezan a no ser respetadas", ha avisado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en València.

Según ha expuesto, la UE es una unión política "todavía imperfecta por estar inacabada" que se enfrenta a la posición "impredecible" de Rusia en la guerra de Ucrania, a los "vaivenes" de China y a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, así como a "retos muy complicados" como la futura ampliación de la Unión, la emergencia climática, la inmigración o la lucha contra la pobreza.

"En las próximas elecciones nos vamos a jugar que las cosas salgan un poco mejor o que no salgan: serán unas elecciones que van a influir no solo en los próximos cinco años, sino en la dirección que va a tomar la Unión Europea", ha aseverado.

En este escenario, Duch ha apuntado como objetivo a la autonomía estratégica de la UE y a "desarrollar al máximo" y "tomarse en serio" su política de seguridad y defensa, que "en los últimos años se ha delegado en la OTAN".

"LA GUERRA DE LA DESINFORMACIÓN CAUSA MUCHO DAÑO"

Preguntado por si suenan "tambores de guerra" en la UE, ha remarcado que la invasión de Ucrania continúa en la frontera, junto a "una guerra ideológica contra nuestro modelo de libertades y democracia" que ha ligado con "la guerra soterrada de la desinformación que está causando mucho daño".

Ahora bien, ha señalado que las injerencias "no son solo externas, también internas" y que es una "lucha muy complicada que exige muchas medidas", entre las que ha resaltado la Ley de Libertad de Medios aprobada por la Eurocámara. "A la desinformación se le combate con información", ha reivindicado, y ha llamado a dotar de herramientas a los medios y a formar a las nuevas generaciones.

ELECCIONES EN EEUU

Paralelamente, el portavoz ha destacado la importancia de las elecciones estadounidenses de noviembre para la UE, ya que ve a Estados Unidos "mirando más al Pacífico y menos a Europa" durante los últimos años y sobre todo con el gobierno de Trump. Por eso ha reconocido que "hay unanimidad en que a la Unión Europea le conviene que siga gobernando Biden", aunque ha insistido en la importancia de la autonomía de la UE.

También ha rechazado una posible coalición con China, ante su voluntad de formar un bloque común frente a EEUU. "Estados Unidos es el principal aliado de la Unión Europea y esperemos que continúe siéndolo", ha recalcado, y ha sostenido que la relación con China es compleja y "tiene un cierto elemento esquizofrénico" porque "hay muchas chinas".

POSICIÓN COMÚN SOBRE ORIENTE MEDIO

Respecto al conflicto en Oriente Medio, preguntado por la intención de España y otros países de reconocer el Estado palestino, Duch ha destacado el posicionamiento del Europarlamento a favor de un alto al fuego en Gaza, si bien ha reconocido que es necesario reducir "tanto como sea posible" la regla de unanimidad en el Consejo Europeo para marcar una posición común: "La política exterior de la Unión Europea habrá que completarla en los próximos años si queremos tener un peso real".

A nivel comunitario, sobre las peticiones de adhesión a la UE de varios países, ha remarcado que son complicadas por la situación de cada estado, pero ha abogado por fijar un calendario y un plan de incorporación tras el 9J y por estudiar la posibilidad de establecer "etapas intermedias o 'salas de espera' para evitar la situación de estar fuera del todo o estar dentro".

En cualquier caso, ha instado a que estos países, como Turquía, Ucrania, Moldavia o Georgia no se sientan "rechazados y empiecen a mirar a otro lado". "No podemos dar la impresión de que unos nos interesan más que otros", ha afirmado, y ha subrayado que la prioridad es la estabilidad del continente y "que los europeos que no viven en la UE puedan ser ciudadanos de la UE".

En materia de inmigración, ha hecho hincapié en que "una política que funcione solo puede ser europea y no nacional en ningún caso" y ha puesto en valor el pacto migratorio y de asilo europeo, en el que "todos los estados tienen que arrimar el hombro".

VE MÁS CREDIBILIDAD EN LA UE

En clave electoral, ha defendido la importancia de que el debate se centre en el ámbito europeo, sobre lo que ha destacado el aumento de la "visibilidad y credibilidad" de la UE en los últimos cinco años. También ha llamado a participar para "proteger la democracia" --"si no votas otros van a decidir por ti"-- y a que los que vieron nacer la Unión transmitan a sus nietos ese mensaje.

En definitiva, ha deseado que los resultados de las elecciones permitan "hacer ver al mundo que los europeos seguimos interesados por nuestras instituciones y por nuestro futuro, desde las diferencias ideológicas".

Sobre si cree que las tractoradas de agricultores marcarán la campaña, ha puesto en valor las políticas agrarias adoptadas por la UE, dentro de "un marco medioambiental que tenemos que respetar", aunque ha reconocido que las protestas "ya han impactado en Bruselas" y es un debate que estará presente hasta el 9J.

De cara al futuro, el portavoz de la Eurocámara ha apostado por dar continuidad a los planes de recuperación con financiación complementaria adoptados en la pandemia y en la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. "Ese debate ha venido para quedarse", ha aseverado.