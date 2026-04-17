PortCastelló cierra cuatro escalas del National Geographic Orion con expedición a las islas Columbretes

Feria Seatrade Global Cruise - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 17 Abr. (EUROPA PRESS) - -

PortCastelló ha cerrado en la feria Seatrade Global Cruise, que se celebra esta semana en Miami, cuatro nuevas escalas para el próximo año con el buque National Geographic Orion con visita a las islas Columbretes.

El National Geographic Orion, operado por la compañía Lindblad Expeditions, tiene previsto recalar en el puerto de Castellón los días 6 de abril, 26 de junio, 8 de agosto y 4 de octubre de 2027.

Durante su escala en Castellón, los pasajeros realizarán una visita a las Islas Columbretes, lo que refuerza el posicionamiento del puerto como destino vinculado a experiencias naturales y sostenibles.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha hecho un balance "muy positivo" de la participación de PortCastelló en la feria de Miami, a la que ha asistido junto al director del puerto de Castellón, Manuel J. García, y a la gerente de la Fundación, Susana Soria, y ha destacado que estas nuevas escalas son fruto del trabajo de posicionamiento internacional realizado en foros como Seatrade Cruise Global, donde se ha trasladado el potencial de Castellón como destino singular en el Mediterráneo.

Asimismo, Ibáñez ha asegurado que la confirmación de estas escalas del buque National Geographic Orion refuerza la apuesta por un modelo de cruceros más sostenible, vinculado al conocimiento del entorno y al respeto por los espacios naturales. "Nuestro objetivo es seguir atrayendo navieras que apuesten por escalas selectivas, con pasajeros que valoren la oferta cultural, gastronómica y natural de nuestro entorno", ha puntualizado.

En este sentido, el máximo responsable de PortCastelló ha señalado que "la inclusión de las Islas Columbretes en el itinerario aporta un valor diferencial al destino Castellón, alineado con un visitante que busca experiencias auténticas y de calidad".

"Desde PortCastelló trabajamos para consolidarnos en el segmento de cruceros experienciales, priorizando un crecimiento equilibrado que genere impacto económico sin renunciar a la sostenibilidad", ha aseverado Ibáñez.

NATIONAL GEOGRAPHIC ORION

El National Geographic Orion es un buque de expedición, orientado a un turismo de alta calidad y muy enfocado a la experiencia en destino. Tiene una eslora de 103 metros y una capacidad para 106 pasajeros y 75 tripulantes.

La feria Seatrade Cruise Global 2026 es el principal evento mundial del sector de cruceros y prevé reunir a cerca de 11.500 asistentes, 650 expositores de 125 países y más de 80 navieras, consolidándose como el gran punto de encuentro internacional para impulsar la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento del turismo de cruceros.