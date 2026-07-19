La portuguesa Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca gana la Sección Primera del 138 CIBM

La Banda Simfònica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca, de Portugal, se proclama ganadora del primer premio y mención de honor de la Sección Primera de la 138 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música (CIBM) 'Ciudad de València'. - CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Banda Simfònica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca, de Portugal, se ha proclamado ganadora del primer premio y mención de honor de la Sección Primera de la 138 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música (CIBM) 'Ciudad de València' al obtener 373 puntos, según ha informado la organización en un comunicado.

El primer premio lo ha conseguido la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol (Valencia) con 349,5 puntos. La Sociedad Musical Santa Cecília de Requena (Valencia) ha obtenido el segundo premio con 277,5 puntos, mientras que el tercero ha recaído en la Unió Artística Musical de Montroi (Valencia) con 222,5 puntos. La Agrupación Musical San Indalecio de Almería ha recibido 183 puntos.

Bajo la batuta de Paulo Martins, la Banda Sinfónica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca ha interpretado para comenzar la obra 'Agostinho Martins, 'O Carteiro' de Teo Aparicio-Barberán, y como obra libre 'Las hijas de Eris' de Luis Serrano Alarcón.

La partitura obligada de esta sección primera ha sido 'Arlequín', de Ernesto Aurignac. Durante la deliberación del jurado ha actuado la Banda Municipal de Barcelona, dirigida por José Rafael Pascual-Vilaplana.