Potries, entre las nueve localidades españolas que optan a Capital Europea de Cultura 2031

El ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea, ha anunciado este jueves la candidatura de Potries (Valencia) y las otro ocho ciudades españolas que optan a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, año en el que corresponde a España y a Malta acoger las Capitales Europeas de la Cultura.

Las ciudades candidatas son Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Mallorca, Potries (Valencia) y Toledo. Las ciudades deberán pasar una primera fase de selección.

En marzo, Cultura anunciará las ciudades finalistas y en diciembre se conocerá la ciudad elegida. Esta selección será realizada en todas sus fases por un comité formado por diez personas expertas internacionales, designadas por las instituciones europeas involucradas en la Capitalidad Europea de la Cultura, así como dos expertos españoles designados por el Ministerio de Cultura.

La localidad de Potries anunció el pasado 29 de diciembre que oficialmente había registrado su candidatura. De esta forma, es oficialmente candidata a convertirse en el primer pueblo valenciano reconocido, por primera vez en la historia, como Capital Europea de la Cultura, según informó en su momento el consistorio.

El municipio, de tan solo 1.000 habitantes, ha conseguido aglutinar con su candidatura 'Orgullo de Pueblos' el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputación de València, el Consell Valencià de Cultura, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las cinco universidades públicas valencianas y múltiples asociaciones culturales.

El pueblo de la Safor también cuenta con muchos apoyos de otras localidades. De la misma comarca, Potries cuenta con Gandia, Oliva, Tavernes, l'Alqueria de la Comtessa, Ròtova, Bellreguard y más. Entre otros municipios de referencia destacan Sagunto, Altea y Bicorp como capitales culturales valencianas, o l'Alcora, Manises y Orba como pueblos cerámicos.

Potries está tejiendo una "red de satélites culturales" que incluye municipios valencianos pero también de otros territorios del Estado. "El objetivo es hacer valer el esfuerzo de tantos pueblos del mundo rural que quieren garantizar sus derechos culturales y también poner el foco en la diversidad cultural y lingüística", apuntaron recientemente desde la candidatura.

El alcalde de Potries, Sergi Vidal, se mostró convencido de que pueden "cambiar la historia del mundo rural y consolidar la apuesta de nuestro pueblo por la cultura como motor de desarrollo local, demostrando que más cultura es más calidad de vida". "¿Un pueblo puede ser Capital Europea? ¿Y por qué no? Con esta candidatura podemos seguir mostrando el orgullo que sentimos por nuestros pueblos", añadió.

ACTIVIDADES

La Ciudad Capital Europea de la Cultura 2031 acogerá un programa cultural a lo largo de todo el año que dura su capitalidad, y que incluirá actividades con artistas locales y europeos y programas de cooperación internacional.

La Capital Europea de la Cultura es un título anual otorgado por la Unión Europea a una ciudad para destacar la diversidad cultural europea, promover el diálogo intercultural y estimular el desarrollo cultural, social y económico a largo plazo.

Esta iniciativa nació como un proceso de reflexión continua que contribuye a valorar la riqueza, la diversidad y las características comunes de las culturas europeas. Desde que en 1985 la Comisión Europea puso en marcha esta iniciativa, más de 60 ciudades europeas han sido designadas con este reconocimiento, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

El proceso para convertirse en Capital Cultural se inicia con seis años de antelación. La designación formal tiene lugar cuatro años antes del año en que recae el título.