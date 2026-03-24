El PP acusa al Síndic de Greuges de exponer "sus propias quejas" en Les Corts en lugar de la ciudadanas

Archivo - El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, en el pleno - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha criticado que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, haya "utilizado" su comparecencia de este martes en la cámara autonómica "para exponer sus propias quejas en lugar de las de la ciudadanía". Además, ha subrayado que Luna "hace mucho tiempo que dejó de ser síndic del grupo socialista" y le ha instado a atender las solicitudes de los habitantes de la Comunitat Valenciana, "como es su función".

Así lo ha manifestado después de que Luna haya denunciado en rueda de prensa en Les Corts la "regresión democrática" del parlamento valenciano en la relación tanto con la institución que preside como con otros órganos estatutarios, al considerar que desde 2025 se intenta "taparle la boca" y "debilitar" su papel en defensa de los valencianos. "No querer oír al Síndic es no querer oír a los ciudadanos, porque el Síndic es la voz de los ciudadanos", ha manifestado el defensor del pueblo valenciano.

En un comunicado, Pastor ha señalado que el Síndic de Greuges "comparece en comisión parlamentaria, tal y como establece el Reglamento de Les Corts --aprobado hace unos meses con los votos de PP y Vox-- y avala el informe del letrado, de manera que es este texto el que prevalece ante un supuesto conflicto con la ley de la Sindicatura". Por tanto, ha instado a Luna a "centrarse en organizar su casa y no enredar con cuestiones que están jurídicamente resueltas por los expertos".

Aun así, ha reconocido que "todo es siempre mejorable, incluso la ley de la Sindicatura", por lo que ha abierto la puerta a una modificación "en defensa de la autonomía e inviolabilidad de Les Corts". Una reforma que, según Pastor, podría incluir que se devuelvan a la hacienda autonómica "los sobrantes de fondos no gastados".

En su opinión, sería razonable que los remanentes de cualquier órgano estatutario, como es el Síndic de Greuges, volvieran a las arcas de la Generalitat Valenciana "para que puedan usarse donde más falta hacen".

El síndic 'popular' ha indicado que la Sindicatura de Greuges tiene actualmente un remanente de casi 1,5 millones de euros, "una cuantía que actualmente no se puede reinvertir en gasto social o en los trabajos de mantenimiento del edificio que estaba destinado a ser la ampliación de la sede de la institución y que ya ha costado a Les Corts más de 222.000 euros". "Tiene un edificio en desuso del que no solo no asume los costes, sino que nos cuesta dinero a todos los valencianos", ha criticado.

Para ello, no obstante, ha sostenido que "sería deseable un gesto de responsabilidad por parte de la izquierda para modificar la ley", aunque se ha mostrado escéptico dado el "bloqueo" que PSPV y Compromís mantienen a la renovación de los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana. "Ni siquiera podemos sustituir a aquellas personas que han fallecido", ha reiterado.

Pastor ha enmarcado este proceso en un diálogo global: "Esto no va de 'qué hay de lo mío', aquí hay que hablar del conjunto, hay que hablar de todo y no solo de aquello que me afecta a mí. Nosotros estamos dispuestos a tender la mano, encantados de sentarnos a hablar de todas las cuestiones y dar un ejemplo a la sociedad". Una propuesta que ha relacionado "con el talante mostrado por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, no siempre acompañado por la oposición". "Se puede llegar a acuerdos. Claro que sí", ha insistido.