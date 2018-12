El PP advierte que los ayuntamientos pueden quedarse sin cobrar ayudas a polígonos si no acaban las obras antes de 2019

Publicado 24/12/2018 12:48:31 CET

VALÈNCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Industria del PP en Les Corts Valencianes, Vicente Casanova, ha advertido este lunes que "los ayuntamientos pueden quedarse sin cobrar las ayudas a sus polígonos industriales prometidas por el Consell". "Si a 31 de diciembre no han acabado las obras subvencionadas para 2018, perderán las ayudas, creándoles un importante problema de financiación", ha aseverado.

Casanova ha asegurado en un comunicado que, aunque estas subvenciones fueron concedidas en julio, "los trámites de contratación y la ejecución imposibilitan que muchos ayuntamientos puedan finalizar las obras antes del 31 de diciembre".

La convocatoria del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) --dependiente de la Conselleria de Economía-- estableció "importantes ayudas para la modernización y adecuación de polígonos industriales de determinadas comarcas de nuestra Comunitat".

En concreto, el 'popular' ha subrayado que la orden por la que se convocaron estas ayudas, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) el 23 de febrero, "tenía como condición para cobrar las subvenciones que solo pueden ser admitidos los gastos cuyo justificante esté emitido con fecha límite de 31 de diciembre del año para el que se concede la ayuda".

En la práctica, ha advertido que esto supone que "las certificaciones de final de obra de los proyectos subvencionados para el ejercicio 2018 deben estar emitidas y pagadas por los ayuntamientos antes de finalizar el año.

"Muchos ayuntamientos ya han expuesto la imposibilidad de acabar las obras en esta fecha, puesto que los trámites de contratación, que no pudieron iniciar hasta después de julio, fecha en la que se resolvieron las convocatorias, más la adjudicación y ejecución de las obras no permiten que en unos pocos meses puedan realizar y completar las obras", ha aseverado.

Como consecuencia, "no pueden obtener los certificados de final de obra", y tampoco "las certificaciones y las facturas y justificantes de pago que demuestren que el gasto ha sido realizado".

"OTRA CHAPUZA 'MADE IN CLIMENT'"

Para el diputado, esto supone "un desastre para las arcas municipales, que han contratado las obras confiando en unas subvenciones que no podrán justificar en la fecha prevista en la orden y les llevará a perderlas a pesar de haber incurrido en el gasto". "Estamos ante una chapuza más 'made in Climent'", ha denunciado en referencia al conseller de Economía, Rafa Climent.

De hecho, ha asegurado que el departamento "no está dando ninguna solución, según explican desde la Federación de Polígonos de la Comunitat Valenciana (Fepeval)". "La Generalitat no ampliará plazos para evitar que los polígonos pierdan, por trabas burocráticas, buena parte de las ayudas para modernización de los polígonos de este año, ni podrá traspasar fondos sobrantes a 2019", ha añadido.

Y ha insistido en que "esta es, una vez más, la deplorable gestión del Botànic en materia de industria". "Climent anuncia ayudas, no las adjudica hasta finales de julio y los ayuntamientos no tienen tiempo material para realizar y acabar los proyectos, asumiendo compromisos contractuales cuya subvención no podrán obtener por no terminarlos en el cortísimo plazo que se les ha dado", ha ilustrado, para señalar que "a ver quién deshace este embrollo, porque puede poner en serio peligro la economía de muchos ayuntamientos de nuestra Comunitat".

"Gestionar es algo más que el 'bla, bla, bla' de un conseller que, hasta el final, está demostrando que el cargo le ha venido grande. Lo malo es que las consecuencias de su nefasta gestión la pagan, en este caso, los ayuntamientos", ha remachado.