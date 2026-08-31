PP afea a Morant su "doble personalidad" como ministra y candidata y a Baldoví que haya "perdido la noción del tiempo"

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, durante una reunión, en Les Corts Valencianes, a 20 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha replicado a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que tiene "un problema de doble personalidad" porque "ella sola se hace un lío y continuamente tiene que aclarar" si habla en el papel de una u otra. Mientras, sobre el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado que este "parece haber perdido la noción del tiempo y de la realidad de tantas vacaciones que ha tenido".

Así lo ha manifestado el portavoz 'popular', en un comunicado, después de que Morant haya avanzado que el Gobierno de España, el PSPV y el Grupo Socialista en Les Corts estudiarán "todas las posibilidades" para echar atrás el "proyecto de policía censuradora" en las aulas valencianas que, según ha denunciado, recoge la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026.

Por su parte, Baldoví ha adelantado que la coalición llevará al Defensor del Pueblo esta misma norma por "atentar contra los derechos básicos de los valencianos" con ejemplos como "la policía educativa que pretende instaurar el PP en las aulas, la desprotección de la infancia y el ataque a los derechos LGTBI". Sin embargo, Nando Pastor (PP) ha replicado con que esta situación "no es seria" y ha advertido: "Así no se puede hacer política de verdad".

Además, sobre el hecho de que Morant haya realizado un análisis "nefasto" de la actual legislatura y desgranado el estado de la Comunitat por las materias sobre las que tiene competencias el Consell, el síndic del PP ha reivindicado: "¿Estamos mejor o peor que hace cuatro años? Hombre, mucho mejor, sin duda, mucho mejor".

Como ejemplos de ello, Pastor ha mencionado que durante esta legislatura "pagamos menos impuestos, se construye más vivienda protegida en la Comunitat Valenciana, hay más libertad educativa para elegir, la educación de 0 a 3 años es gratuita para todos, hay menos listas de espera y menos burocracia, pero, sobre todo, hay más empleo".

"ESTOS SON HECHOS Y NO RELATOS"

"Estos son hechos y no relatos. Frente a quienes intentan dibujar una Comunitat Valenciana que no existe, los datos demuestran que hoy tenemos una sociedad con más oportunidades y una Administración que acompaña y facilita la vida de los ciudadanos", ha defendido.

Por otra parte, después de que Morant haya tachado de "racista" al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por sus declaraciones sobre la acogida de menores migrantes de Ceuta, Nando Pastor ha replicado a la ministra que, con "este tipo de comparaciones, la que se define a sí misma" es ella.

También ha reprochado al PSPV que intente "comparar la situación de Ucrania con la de Ceuta": "Han perdido el norte al equiparar una guerra en la que se bombardeaba a población civil con la situación de los menores en Ceuta".

Por ello, ha pedido a los socialistas "que no nos líen y que no nos mareen" y ha recalcado: "No estamos hablando de una guerra ni de una población civil sometida a bombardeos. Estamos hablando de menores que pueden regresar con sus familias y a sus hogares, que es donde mejor están".

Finalmente, ha acusado al Gobierno de España de haber "convertido la política migratoria y el reparto de menores en materia de negociación política con sus socios parlamentarios". "Los únicos que han mercadeado con el reparto de menores han sido los socialistas, el Gobierno de Pedro Sánchez, precisamente con el PNV y con Junts", ha agregado.