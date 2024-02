El PP afirma que a los agricultores les sobran motivos para protestar y acusa al Gobierno de llevar al campo "al límite"

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que a los agricultores les "sobran motivos" para manifestarse, con protestas como la tractorada a cabo en el Puerto de València en una acción conjunta de las organizaciones agrarias, y ha acusado al Gobierno central de llevar al campo "al límite" y "casi a la desaparición".

"El Partido Popular nos preocupa el campo y sobre todo defendemos el campo", ha indicado Gamarra, que ha mantenido, junto al presidente del PPCV y jefe del Consell, Carlos Mazón, un encuentro con agricultores en Tous (Valencia). La dirigente del PP, que ha definido a su formación como "el partido del campo" porque "una gran parte de nosotros también tenemos ese origen y entendemos perfectamente la necesidad del sector primario", ha afirmado que están "enormemente preocupados" por la situación que están atravesando los agricultores españoles, que es una sus "prioridades".

"España no se puede entender sin nuestra huerta, no se puede entender sin todo nuestro sector primario, sin nuestra agricultura, sin nuestra ganadería, sin nuestra pesca", ha apuntado y ha afirmado que, en el caso de la Comunitat Valenciana, la agricultura es "básica", no solo porque forma parte importante de su PIB sino porque "no se puede entender esta comunidad sin la agricultura".

En esta línea, ha indicado que entienden "perfectamente" los motivos que tienen los agricultores para manifestarse y decir "hasta aquí hemos llegado" y ha defendido que el PP plantea propuestas y soluciones para dar la vuelta a la situación, con "políticas acertadas, que vengan a corregir todo aquello que está agobiando a nuestro campo, que lo está asfixiando, y que lo lleva al límite, casi a la desaparición".

Entre ellas, plantea la necesidad de flexibilizar la PAC para que que se pueda garantizar una renta agraria; flexibilizar esas normativas en el ámbito europeo e introducir esas cláusulas espejo que hagan a la agricultura española ser competitiva sin competencia desleal.

Gamarra ha indicado que desde los gobierno autonómicos del PP se compometen a defender e impulsar estas propuestas y a exigirlas en Europa para hacer viables los cambios. "Es perfectamente posible hacer sostenible nuestro campo, nuestra agricultura, con la sostenibilidad del medio ambiente. Porque la agricultura no es el problema para el medio ambiente, todo lo contrario", ha sostenido.

En esta línea, ha recalcado que es "perfectamente posible paralizar la agenda digital que no entienden los agricultores y que les agobia, que les asfixia y que es imposible que en estos momentos se aplique" y también reducir la burocracia.

"Exigimos al Gobierno de España reformas y cambios porque es perfectamente posible", ha dicho, y ha puesto como ejemplo a la Generalitat Valenciana a la hora de reducir impuestos como el de sucesiones y donaciones. "El Partido Popular entiende perfectamente a los agricultores y no solo quiere defenderlos sino que quiere protegerlos" con políticas disfintas en los ámbitos autonómicos, nacional y europeo, ha expuesto.

Según Gamarra, "no nos resignamos a creer que estamos ante la última generación de agricultores de nuestro país, sino todo lo contrario. Queremos nuevas generaciones de agricultores y para ello es para lo que vamos a trabajar y estamos trabajando".

SOLIDARIDAD CON LAS PROTESTAS

Por su parte, Mazón ha lanzado un mensaje de "extraordinaria solidaridad" a las manifestaciones que se celebran en València por el campo valenciano y ha considerado que "todos tenemos que hacer más" porque "hay algunos que no han hecho nada durante demasiado tiempo, que no están elevando la bandera de lo que realmente es un trato igualitario".

Mazón ha defendido que desde la Generalitat Valenciana están haciendo "en muy pocos meses un gran esfuerzo" en el campo y ha subrayado que seguirán bajando impuestos en las transmisiones patrimoniales a los agricultores; compensando costes de seguros agrarios, promocionando productos y reivindicando el agua para el sector.

"Pero tenemos un gobierno de España que es el que tiene que dotar presupuestariamente las obras de modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar; que es el que tiene que obligar a los productos que vienen de fuera a tener las mismas condiciones que se les requieren a los de aquí; que tiene que velar por el campo en la Comunitat Valenciana y es el que tiene que plantarse seriamente de una vez por todas en Bruselas porque lleva años sin hacer absolutamente nada", ha zanjado.