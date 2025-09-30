El PP de Alicante insiste en que todos los grupos políticos "cabían" en su declaración institucional sobre Gaza

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha reiterado que en la declaración institucional sobre la situación actual en Gaza propuesta por los 'populares' en el último pleno "cabían todos" los grupos políticos municipales y que "no se quisieron sumar".

Así lo ha indicado este martes en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local, en la misma línea que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, quien en la sesión plenaria ordinaria de septiembre indicó que la "crisis humanitaria" en Gaza "está por encima de calificativos", de "ideologías" y de "intereses particulares" y "partidistas", mientras que la izquierda le recriminó que no quisiera utilizar el término "genocidio" para referirse a esta situación.

Villar, al ser preguntado sobre si el ejecutivo local del PP considera que el Gobierno de Israel del primer ministro Benjamín Netanyahu está cometiendo un "genocidio" en Gaza, ha aseverado que en el pleno "se propuso un texto en el que se podía condenar la situación que se vive allí".

En este sentido, ha reiterado que el documento "era más que asumible por todos los grupos municipales" y ha apuntado que, de la misma forma, "otros partidos propusieron otro texto". En total, se plantearon tres declaraciones institucionales sobre este asunto, del PP, Compromís y EU-Podem, y ninguna de ellas salió adelante por las discrepancias.