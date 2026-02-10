El PP apoyará la creación de la comisión de investigación que propone Vox en Les Corts sobre las adjudicaciones de VPP

Vista del Residencial Les Naus, a 5 de febrero de 2026, en Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP apoyará la comisión de investigación propuesta por Vox en Les Corts Valencianes sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante), así como de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura", al creer que es un foro "de verdad", y rechazará las iniciativas del PSPV y Compromís en este sentido al considerar que intentan "desbaratar" y "ensuciar" la política de vivienda del Consell.

Así lo ha desvelado el síndic del PP, Nando Pastor, en rueda de prensa este martes tras la junta de portavoces, preguntado por el posicionamiento de su grupo ante las solicitudes de creación de comisiones de investigación presentadas por el PSPV, Compromís y Vox, punto que se debatirá en el pleno de Les Corts de la próxima semana.

Todo ello, a raíz de la polémica por las viviendas de protección pública al trascender que la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal están entre los adjudicatarios de las mismas.

Pastor ha afirmado que como "no podía ser de otra manera" los 'populares' apoyarán la creación de esta comisión de investigación, aunque ha recalcado que las afectadas son "dos o tres viviendas" de protección oficial "entre las 5.000 que hay". En cualquier caso, ha garantizado que no tienen "nada que ocultar" al respecto y ha defendido la rápida actuación del Consell ante la "irregularidad grave" detectada en el caso de la promoción Les Naus de Alicante.

Una "irregularidad" que ha incidido en que ha sido cometida por un funcionado "aupado por Compromís", formación a la que ha afeado que durante el gobierno del Botànic construyó "cero viviendas". También ha reprochado tanto a la coalición como al PSPV que durante su etapa al frente de la Generalitat rechazaran las solicitudes de la oposición --integrada entonces por el PP, C's y Vox-- para investigar el "saqueo" de los hermanos Puig con las subvenciones al valenciano o lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia. "Ellos no pueden decir lo mismo que nosotros", ha recalcado.

((Seguirá ampliación))