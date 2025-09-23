El PP apuesta por seguir colaborando con Vox y niega “desprecio” a las víctimas de la dana

El 'president' Carlos Mazón junto a la vicepresidenta Susana Camarero (izquierda) y el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca (arriba) en el Debate de Política General en Les Corts- Rober Solsona - Europa Press

Mazón se muestra "muy orgulloso" de presidir el PPCV y promete seguir "estando a la altura, recuperando y reconstruyendo esta comunidad"

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha abogado por seguir colaborando con Vox en la Comunitat Valenciana a pesar de las "discrepancias" entre ambos partidos, además de subrayar que "no hay ningún dirigente del Partido Popular que haya despreciado" a los afectados por la dana.

Pérez Llorca ha cerrado este martes por la noche las intervenciones de los grupos parlamentarios en el Debate de Política General, tras casi 12 horas después desde su inicio. Toda la jornada ha estado marcada por la gestión y reconstrucción de la dana que el pasado 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Antes de la sesión, asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado frente a Les Corts para exigir la dimisión de Mazón y del Consell por su gestión de la tragedia. Ya durante el debate, los representantes de las asociaciones que han asistido han abandonado el hemiciclo después de que el 'president' haya reiterado que tiene las puertas abiertas para recibirlas y haya criticado que se las haya intentado "politizar".

Durante su discurso, el síndic 'popular' ha querido lanzar "un mensaje a las víctimas en nombre del PP": negar que ninguno de sus dirigentes "les hayan despreciado". Además, aunque ha admitido que en su partido discrepan con "algunas asociaciones", ha remarcado que las respetan y comprenden.

Respecto al debate, ha afeado a la izquierda que se hayan centrado en cargar contra Mazón, cuando es una sesión para "fiscalizar la labor del Consell y hacer propuestas", y ha señalado que ni PSPV ni Compromís han "cuestionado las cifras de reconstrucción" de la Generalitat.

"La reconstrucción es una oportunidad para ellos, hablar con Puigdemont es una necesidad: es una cuestión de prioridades", ha sostenido, al tiempo que ha acusado al PSOE de no querer una financiación autonómica justa para la Comunitat y sí para Catalunya.

"NOTABLE ALTO"

Como balance, ha puesto un "notable alto" al Consell de Mazón, al tiempo que ha recordado la dificultad provocada por la dana y el hecho de que el PP gobierna en minoría. "Queda mucho trabajo por hacer", ha constatado.

Y dirigiéndose a Vox, ha agradecido su apoyo al Consell, si bien ha remarcado que discrepan "en muchas cuestiones" como en su caso respecto a la lengua valenciana. "Pero han demostrado capacidad de diálogo y entendimiento en circunstancias dificilísimas, anteponiendo los intereses de los valencianos a los votos", ha destacado, convencido de que ambos partidos volverán a discrepar pero seguirán colaborando.

"EL PARTIDO MAYORITARIO, EL QUE HA GANADO LAS ELECCIONES"

En su contestación, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha reivindicado que el PP es el partido "mayoritario" en la Comunitat Valenciana, "el que ha ganado las elecciones", se ha mostrado "muy orgulloso" de presidir esta formación, la que "busca permanentemente representar a todos los valencianos, los que piensan como nosotros y los que no", así como la que atiende "a todas las víctimas, las que piensan como nosotros y las que no, las que creen que pueden y deben ser más críticas con nosotros y las que no".

"Yo me siento muy orgulloso de presidir este partido y yo intento que mi partido se sienta muy orgulloso de lo que estamos haciendo entre todos porque es una labor de todos. Somos el principal partido de España y el principal partido de la provincia de Alicante, de la provincia de Valencia y de la provincia de Castellón", ha resaltado.

En esta línea, ha asegurado que tanto Pérez Llorca, también secretario general del PPCV, como él saben "que vamos a seguir estando a la altura, que vamos a seguir recuperando y reconstruyendo esta comunidad --tras la dana-- y que vamos a seguir con el cambio que se merecen todos los ciudadanos de la Comunitat".

TESTIMONIO DE UNA VÍCTIMA "ACOSADA" POR REUNIRSE CON ÉL

Por otro lado, Carlos Mazón ha relatado el testimonio compartido con una víctima de las inundaciones del pasado octubre "un día de pleno del Consell". Era, ha expuesto, "un señor que estaba en la puerta del Palau con una cartulina crítica tanto con la Generalitat como con el Gobierno de España, muy crítica con los dos".

"Rápidamente salí a la puerta y le pedí que entrara. Me dijo que había perdido a su madre y lo recibí en el Palau. Estuvimos hablando un buen rato, me dijo todo lo que consideraba. Me preguntó muchas cosas que no sabía, me dijo que quizás estaba mal informado y que quería saber las informaciones de verdad", ha manifestado.

Según ha expuesto, este se mostró "en algunas cuestiones más comprensivo y, en otras cosas, bastante crítico con lo que él entendía que era la postura de la Generalitat". "Con todo el derecho del mundo, faltaría más, como que había perdido a su madre", ha reconocido, y ha indicado que con esta persona ha "seguido hablando" con posterioridad.

Dicho esto, ha denunciado que esta víctima de la dana, como "otras muchas", ha sufrido "acoso", un "ataque" y "se las ha acusado de blanquear al 'president' de la Generalitat" por reunirse con él. "Esto es lo que no puede ser", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que mantiene "abierta" sus puertas "para todas y cada una de las víctimas" de la riada. "No sé cuántas veces lo he dicho hoy. Para mí tienen el máximo respeto y pueden decir y hacer lo que quieran, como quieran, en cualquier momento", ha señalado.

"Yo no sé si el Partido Socialista o alguien del Gobierno de España a ese señor que se reunió conmigo le han llamado. Lo que sí que sé es que hay muchas personas de la izquierda que han acosado a ese señor. Y lo que sí que sé es que hay muchas otras personas que vienen a verme sin buscar una foto, y yo tampoco, sin buscar un relato, y yo tampoco, buscando cercanía. Y yo también", ha agregado.

PSPV Y COMPROMÍS NO QUIEREN HABLAR DE LO QUE "VA BIEN"

Dicho esto, ha afeado al PSPV y a Compromís que no quieran hablar de la reconstrucción tras la dana porque la parte de la Generalitat "va bien", como tampoco lo quieren hacer de trasvases "porque no nos están trayendo el agua" ni de "los recursos que nos merecemos".

"¿Saben por qué? Porque llevan demasiado tiempo traicionando a la Comunitat Valenciana, a la palabra dada, a la Mesa per un Finançament Just, al fondo de nivelación, al fondo de liquidez autonómica, al sistema de financiación y a los intereses básicos de la Comunitat Valenciana", ha criticado.