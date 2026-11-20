El vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, la alcaldesa de Valencia y cabeza de lista del PP por Valencia, María José Catalá, el presidente del PP en la provincia, Vicent Mompó, y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este viernes, en un acto en Alboraia (Valencia), que su líder y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "va a pelear por el campo valenciano y exigirá que los productos de fuera de Europa tengan las mismas exigencias que se piden a nuestros agricultores".

El portavoz del PP en Bruselas y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP por Valencia, María José Catalá, el presidente provincial, Vicent Mompó y el conseller de agricultura, Miguel Barrachina, han mantenido un encuentro con agricultores y representantes de organizaciones agrarias en Alboraia para explicarles el programa del Partido Popular para el campo de valenciano, según ha informado el partido en un comunicado.

Catalá ha remarcado que, "con un gobierno del Partido Popular, los agricultores van a competir con igualdad". La candidata ha remarcado que el PP va a "exigir reciprocidad y lo que entre en Europa va a tener que cumplir las mismas normas que cumplen nuestros agricultores".

"Y eso sólo lo puede garantizar Feijóo como presidente del Gobierno, exigiendo a las importaciones las mismas condiciones de seguridad alimentaria y producción que se exigen a los productores españoles", ha subrayado.

Catalá también les ha trasladado que Feijóo va a garantizar el agua que necesita el campo valenciano con un Pacto Nacional del Agua, va a bajar los impuestos a los agricultores, sobre todo a los jóvenes, para facilitar el relevo generacional y va a reducir la burocracia.

"LA AGRICULTURA ES NUESTRA FORMA DE SER"

El portavoz del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha señalado que la agricultura es la principal seña de identidad valenciana "podemos perder muchas cosas, pero nunca podrán quitarnos la tierra y el mar y la agricultura es nuestra forma de ser y de vivir, por eso defender la agricultura es defendernos a todos".

"Hemos pasado ocho años con un Ministerio de Agricultura que no cree en el sector y que no ha defendido en Bruselas a los agricultores españoles o valencianos. Por eso el cambio significa tener un ministro que defienda España en Bruselas", ha expuesto.

González Pons ha añadido que "en enero y febrero, cuando se cierre el presupuesto europeo, si se redujeran las ayudas a la agricultura un 20% Feijóo se levantará de la mesa y bloqueará el presupuesto, como en su día lo hizo Aznar con Loyola de Palacio como ministra".

"GENTE QUE MADRUGA Y SE ESFUERZA"

Por su parte, el presidente provincial, Vicent Mompó, ha afirmado que "el Partido Popular está con la gente que trabaja el campo, que madruga y que se esfuerza".

Los representantes del PP han puesto en valor el trabajo del Consell en materia de agricultura: "La izquierda apostó por los chiringuitos y por el ecologismo de salón, el PP ha apostado por ayudar a la gente del campo de verdad, a la que madruga y labra nuestra tierra, la que mantiene viva nuestra huerta. Los dos millones de euros que costaba el Consell del Horta ahora son ayudas directas a los agricultores que ya están cobrando".