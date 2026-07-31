PP, Compromís y Vox critican al 'expresident' Ximo Puig por la contratación como chófer de un sobrino de su pareja

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la exconsellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, durante la celebración del Día de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP, Compromís y Vox han criticado que el 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig haya contratado al sobrino de su pareja, la exconsellera Gabriela Bravo, como su chófer en su oficina de 'expresident', mientras el PSPV ha defendido la figura del que fuera su secretario general y ha recordado que este es un puesto de libre designación en el que se puede contratar a una persona del entorno familiar, al igual que hacen políticos de otros partidos en otras administraciones.

Así han valorado la contratación de esta persona como personal eventual al servicio de Puig, con funciones de conductor, a propuesta del 'expresident' de conformidad con la Ley 6/2022 del Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, que publicó este pasado jueves el Diari Oficial (DOGV) tras el cese del anterior chófer "por motivos personales".

Desde el PP, su síndic en Les Corts, Nando Pastor, ha reprochado al PSPV que hace meses criticara con "un machismo sin precedentes" el acceso de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a un puesto de funcionaria en la Diputació de València -que finalmente rechazó consolidar- y ahora trascienda esta contratación del sobrino de Bravo como conductor de Puig, quien "hay quien dice que vive a cuerpo de rey en París" como embajador de la OCDE. "Mucha hipocresía y mucha falta de coherencia", ha resumido.

Sobre la propuesta de Compromís para retirar los privilegios a todos los 'expresidents', ha sostenido que los valencianistas quieren "marear la perdiz", al tiempo que ha pedido diferenciar el Estatuto de Expresidentes de la contratación del conductor de Puig "solo por ser sobrino" de Bravo. Además, ha remarcado que no considera equiparables este caso y el de la pareja de Llorca.

"No tiene nada que ver lo que estamos hablando con lo que Compromís propone. Yo entiendo que están nervioso. A mí siempre me han dicho que la Fanta no tiene cafeína, pero los veo muy nerviosos", ha dicho Pastor en alusión a la etiqueta que suele poner el PP a la coalición de "pagafantas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que los grupos que rechazan la contratación del sobrino de la exconsellera tienen este viernes la posibilidad de votar a favor de su enmienda a la ley de acompañamiento para retirar los privilegios a los 'expresidents'.

BALDOVÍ: "¿PARA QUÉ QUIERE PUIG UN CHÓFER SI ESTÁ EN PARÍS?"

Baldoví se ha preguntado "para qué quiere Ximo Puig un chófer si está en París" y para qué necesitan un conductor los 'expresidents' Francisco Camps y Carlos Mazón "si no hacen absolutamente nada". "Si un 'expresident' de la Generalitat necesita un coche para ir a un acto, que lo pida a Les Corts y se le facilitará", ha defendido.

Para el síndic de Vox, José Mª Llanos, la contratación del sobrino de Bravo se trata de "una anécdota", aunque ha remarcado que "la mujer del César o el hombre de la emperatriz no solo tiene que ser una persona moral, sino parecerlo".

Y es que ha indicado que "a lo mejor había otras personas también con capacidad como para ocupar el puesto" de chófer de Puig. En todo caso, ha añadido que a Vox no le sorprende este fichaje porque lo ha comparado con los casos del hermano y la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

EL PSPV DEFIENDE QUE PUIG APORTA Y MAZÓN NO

Frente a estas críticas, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha recalcado que nunca cuestionará la figura de los 'expresidents' que aportan al autogobierno y a la sociedad, como en su opinión hace Puig a diferencia de Mazón. Además, ha subrayado que Puig "no cobra de los dos puestos" de 'expresident' y de embajador de la OCDE y que, en el primer caso, "trabaja para aportar al debate público" desde una oficina que, según él, "funciona y que tiene un sentido político" y un "trabajo real".

"Si de algo no se le puede acusar a Ximo Puig es de no trabajar. Yo creo que es el gran estajanovista de la política valenciana", ha dicho. Por contra, ha acusado a Camps de utilizar su oficina de 'expresident' para su "campaña interna" con el objetivo de liderar el PPCV.

Preguntado expresamente por la contratación del sobrino de Bravo, Muñoz ha señalado que lo valora igual que "la de la hermana de Mª José Catalá [alcaldesa y diputada del PP] en el Ayuntamiento o del hermano de Susana Camarero" [vicepresidenta de la Generalitat] como secretario autonómico de Turismo, así como la de la consellera de Industria y Turismo, Marian Cano, cuando es "hermana del alcalde de la Nucia".

A partir de ahí, ha defendido que la designación de familiares en puestos de confianza de libre designación es algo que "pasa en todos los partidos políticos", pero "lo distinto es que se creen puestos en administraciones públicas" para ellos, como a su parecer sucedió con la pareja de Llorca en la Diputació.

Cuestionado por si ve ético que Puig fiche al sobrino de su pareja, ha insistido en que el hecho de que una persona se dedique a la política "no puede significar que el resto" de sus familiares no puedan hacerlo.

"¿Tendríamos que decirle aquí a dos diputados, al síndic de Vox o a una diputada de Vox, que uno de los dos tiene que dimitir porque son familia o tienen una relación de hijastros? Todas estas cuestiones las tendremos que poner sobre la mesa. ¿Son éticas? No lo sé", ha añadido, y ha pedido reflexionar sobre la vinculación entre políticos y sus familiares en cargos públicos.