El PP concluye en la comisión del bono consumo que no hubo irregularidades sobre su gestión en la Diputación de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de la comisión de investigación del bono comercio en la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del bono consumo en la Diputación de Alicante ha celebrado este miércoles su última sesión en la que se han abordado las conclusiones. Tras la exposición de los grupos, se han aprobado las planteadas por el PP, que tiene mayoría absoluta y ha sostenido que "no hay ninguna irregularidad" en la institución provincial sobre la gestión de estas ayudas. Así, se elevarán al pleno para su luz verde definitiva.

La presidenta de la comisión y vicepresidenta primera de la Diputación, la 'popular' Ana Serna, ha defendido "absoluta transparencia". Por su parte, el PSPV no ha compartido ese extremo, ya que ha alertado de "falta de transparencia" y de "los obstáculos impuestos por el equipo de gobierno" 'popular' para "impedir que se conociera toda la verdad", mientras Compromís ha insistido en que habría que "investigar las subvenciones otorgadas a la Cámara de Comercio para Alicante Gastronómica".

A esta última sesión, en la que los grupos que conforman este órgano han presentado sus conclusiones, no ha acudido la portavoz de Vox, Gema Alemán, quien ha explicado a Europa Press que no ha podido asistir. Tras la reunión, PSPV y Compromís han indicado, respectivamente, que las conclusiones del PP han sido de "apenas dos párrafos" y "muy escuetas".

De esta manera, la comisión se ha cerrado después de que solamente compareciera, el pasado 13 de mayo, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, único investigado en la causa judicial por los bonos, abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifró de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros.

El empresario fue detenido el 13 de marzo en el marco de estas pesquisas y ese mismo día quedó en libertad con cargos. Baño compareció, algo que es voluntario, a puerta cerrada en la comisión y reiteró su inocencia en la investigación que trata de determinar si hubo o no irregularidades en la gestión de este programa, que nació durante los años en los que Carlos Mazón, también 'expresident' de la Generalitat Valenciana, presidía la Diputación.

El cierre de la comisión se anunció después de que no comparecieran, tras haber sido llamados a hacerlo, los alcaldes de L'Alfàs del Pi y portavoz del grupo socialista en la corporación provincial, Vicente Arques; el de Elda y secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro; el de Alcoi y exportavoz de los socialistas en la Diputación, Toni Francés, y el exalcalde de Elche Carlos González.

PP: "INSTITUCIÓN IMPOLUTA"

En declaraciones a los medios de comunicación, Serna ha subrayado que "lamentablemente" han tenido que "intentar limpiar la imagen de una institución impoluta, como consecuencia del intento de embarrar y de crispar y de manchar el nombre de esta institución por parte del grupo socialista".

Asimismo, la presidenta de la comisión ha reiterado que "la única implicación" de la Diputación con respecto al bono consumo es "hacer llegar el dinero a los ayuntamientos" y que sean estos los que decidan "cómo lo gestionan". "Ninguna relación ni con Facpyme ni con ninguna otra empresa", ha concluido.

El equipo de gobierno, en un comunicado, ha precisado que la comisión ha aprobado "una propuesta que concluye que no ha habido ninguna relación, por contrato o convenio, con la Cámara de Comercio ni empresas de la misma para la gestión de este programa, ni se han detectado ilegalidades o irregularidades al respecto".

PSPV: "SECRETISMO"

Por su parte, el PSPV ha lamentado que la comisión concluya "en balde", "sin haber llegado al fondo de los hechos investigados" y "sin que exista una verdadera voluntad por parte del PP de esclarecer lo ocurrido". "El PP ha optado por el secretismo desde el primer día", ha indicado la formación en un comunicado.

El diputado socialista Raúl Ruiz considera que el PP ha utilizado su mayoría absoluta para "controlar el desarrollo de la comisión, limitar las comparecencias y evitar que se investigaran todas las responsabilidades políticas derivadas de este asunto".

En sus conclusiones, el PSPV ha señalado "la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los bonos consumo", así como "la exigencia de asumir responsabilidades políticas por las irregularidades detectadas durante el proceso".

Asimismo, los socialistas han criticado que Baño compareciera en una intervención "cerrada, sin posibilidad de preguntas por parte de los grupos políticos", una circunstancia que, a juicio del PSPV, "privó a la comisión de información relevante para esclarecer los hechos". Baño se limitó a hacer una "exposición", algo que, según argumentó el empresario, se debió a "recomendaciones" de su abogado y del de la federación.

Del mismo modo, Ruiz ha afeado al PP que "impidiera la comparecencia del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón", al que consideran "el verdadero articulador político de esta trama cuando era presidente de la Diputación de Alicante". "Han preferido proteger a los responsables políticos antes que ofrecer transparencia a la ciudadanía", ha afirmado.

Además, el diputado socialista ha sostenido que Mazón tenía "la obligación política de dar explicaciones", ya que "fue quien impulsó este modelo y quien debe responder sobre las decisiones adoptadas durante su mandato". "Sin embargo, el PP bloqueó su comparecencia para evitar preguntas incómodas", ha apostillado.

Ruiz ha sostenido que el PP ha "impedido" que "los periodistas pudieran seguir los trabajos y conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo". "Esa falta de transparencia explica perfectamente por qué esta comisión termina sin haber aclarado las cuestiones fundamentales", ha zanjado.

COMPROMÍS: "ALICANTE GASTRONÓMICA"

Finalmente, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha indicado que en esta sesión, que, en principio, ha sido la última de la comisión, la coalición ha planteado tres conclusiones. La primera es "que no se ha investigado mucho", ya que, según ha afirmado, no les han facilitado documentación que han solicitado, "relativa estrictamente a la justificación de las subvenciones" del bono comercio.

La segunda pasa por que "es cierto" que "en principio no hay convenios y contratos entre la Diputación directamente y Facpyme", mientras que la tercera, "al margen del bono comercio", se centra en que, según Compromís, hay "graves anomalías en subvenciones que se otorgan a la Cámara de Comercio para organizar Alicante Gastronómica".

Perles ha abundado en que se ha realizado una petición de información por escrito, "más allá de la comisión de investigación", que no les han dado ninguna respuesta y que "se limitan a decir que esto ahora no toca".

"Estamos hablando de centenares de miles de euros que no se han justificado", ha manifestado el portavoz de la coalición, que ha concretado esa cifra en aproximadamente "150.000 euros de ingresos que tiene Alicante Gastronómica que no forman parte de la cuenta de justificación de la subvención". "¿Por qué? No lo sabemos", ha apostillado.

Según Perles, en la cuenta justificativa del acto de la feria gastronómica, "subvencionado por la Generalitat y por la Diputación de Alicante", no se refleja "ningún tipo de ingreso en este concepto".

El diputado ha avanzado que si Compromís no recibe "respuesta satisfactoria" al requerimiento realizado "hace un mes", acudirán a "la jurisdicción competente" e "inicialmente" se valora ir "al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de una ulterior calificación cuando ya esté el asunto más trabajado".