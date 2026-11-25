El Ayuntamiento de Alicante despliega una pancarta conmemorativa por el 25 de noviembre - EUROPA PRESS

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido este miércoles el acto institucional de conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al que han asistido ediles del gobierno local (PP), además de autoridades, representantes de la sociedad civil, de los cuerpos y fuerzas de seguridad. No han acudido los grupos de la oposición, que conforman PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, por motivos distintos.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala de Bienestar Social, Begoña León, ambos del PP, han entregado dos reconocimientos a las Comisiones de Igualdad y Violencia de Género del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y del Hospital Universitario de Sant Joan.

Estos reconocimientos han sido recogidos por la presidenta de la comisión del Doctor Balmis, Patricia Lesende, y la trabajadora social sanitaria y miembro de la comisión del Hospital de Sant Joan Encarni Mas. Al finalizar el acto, se ha desplegado la pancarta conmemorativa en la plaza del Ayuntamiento.

En este contexto, Barcala ha señalado que los hospitales y el personal sanitario son "los primeros, en muchas ocasiones, en detectar y dar la voz de alarma ante los casos de violencia de género".

"Podemos estar muy orgullosos de contar en los dos hospitales de Alicante con personal formado y, sobre todo, sensible ante esta lacra, que sabe cómo actuar y cómo proteger y arropar a las víctimas y que además promueve la igualdad como principal forma de prevención", ha añadido.

Asimismo, el primer edil ha apuntado que "todos los días del año deben ser" 25 de noviembre "para luchar contra la violencia de género y trabajar por la eliminación de esta lacra del asesinato de miles de mujeres", al tiempo que ha subrayado que es "necesario" visibilizar "el trabajo diario de los profesionales" que actúan "contra esta violencia intolerable".

"Debemos estar unidos en esta lucha y expresar nuestra tolerancia cero y máxima repulsa contra esta lacra, como volveremos a hacer en el pleno municipal de este jueves", ha concluido.

Por su parte, León ha resaltado "la extraordinaria responsabilidad humana y profesional" de quienes están "en primera línea frente a la violencia contra las mujeres" y, en concreto, a las comisiones hospitalarias, a quienes ha agradecido su "conocimiento", "sensibilidad" y "compromiso".

BALANCE DE ATENCIONES

De otro lado, la Unidad de Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento ha desarrollado entre enero y octubre de 2026 un total de 358 acciones de seguimiento y acompañamiento a mujeres, con 72 casos nuevos y 83 activos, en el marco del Servicio de Intervención Social.

Este servicio realiza las funciones de acogida y valoración de la solicitud, establecimiento de un plan de acompañamiento, acompañamiento integral y gestión de recursos sociales y comunitarios, movilización de capacidades personales.

Asimismo, el recurso de gestión Atenpro de teleasistencia para mujeres víctimas de violencia de género ha registrado 275 mujeres beneficiarias y 238 expedientes activos. Igualmente, el servicio de asesoramiento jurídico ha atendido a 154 mujeres, de las que en 90 casos son nuevos expedientes, y el servicio de orientación, acompañamiento y atención psicológica cuenta con 58 expedientes activos y 147 atenciones.

PROGRAMACIÓN

Además del acto institucional en el Salón Azul, la Concejalía de Bienestar Social ha organizado este mes varias actividades para "la concienciación y prevención de la violencia de género", entre las que se encuentran la jornada 'Jóvenes, igualdad y prevención de la violencia de género en la era digital', para profesionales que trabajan con adolescentes.

También se ha llevado a cabo el teatro-foro 'Pero vamos a sentarnos', para alumnos de instituto; el coloquio 'Ojos que no ven, corazón que no siente', dirigido a personas mayores; el ciclo de conferencias 'Violencia de género en la era digital: nuevas formas, nuevos riesgos', en centros de formación de personas adultas; la dinámica 'El juego de los buenos tratos', en la que participarán varios colectivos, y la exposición y coloquio 'Del morado al negro', sobre la violencia de género en la prensa gráfica alicantina.

ACTO ALTERNATIVO DE LA IZQUIERDA

Frente a la conmemoración institucional del Ayuntamiento, el PSPV, junto a Compromís, EU-Podem, sindicatos y colectivos sociales, han celebrado un acto alternativo en el que se ha reivindicado "la necesidad de actuar en materia de prevención, protección y atención a las víctimas para erradicación de la violencia machista".

En este contexto, la concejala del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante Victoria Melgosa ha cuestionado que el gobierno de Barcala organice un acto institucional por el 25 de noviembre "después de una legislatura en la que no se han impulsado políticas valientes y se ha ido en contra de los derechos de las mujeres".

Además, la edil ha manifestado que "el Partido Popular de Barcala en el Ayuntamiento de Alicante no tiene vergüenza" porque acude al acto institucional y se hace una foto tras "más de tres años haciendo políticas contra los derechos de las mujeres".

Melgosa también ha cuestionado los acuerdos del alcalde con Vox y les ha acusado de pactar "con la ultraderecha", "con los que niegan la violencia machista" y "utilizando los derechos de las mujeres como moneda de cambio".

En este punto, la edil ha criticado la oficina de maternidad impulsada por el gobierno municipal que, a su juicio, "gestiona una organización provida y antiabortista". "Las mujeres alicantinas no necesitamos que nos tutelen, queremos políticas que garanticen nuestros derechos", ha apostillado.

Finalmente, ha anunciado la participación del PSPV en la concentración convocada la tarde de este miércoles por el movimiento feminista a las 19.30 horas en la avenida de la Constitución de Alicante.

En la misma línea, la edil de Compromís en el Ayuntamiento Sara Llobell ha remarcado que el acto institucional organizado por el gobierno local "niega sistemáticamente la violencia machista". "El machismo continúa imperando en nuestra sociedad", ha agregado.

En este punto, Llobell ha aseverado que los partidos que han hecho "avanzar la democracia" y "los derechos de las mujeres" son los de izquierdas.

Por su parte, EU-Podem ha alertado de "la enorme hipocresía política del equipo de gobierno en esta jornada contra las violencias machistas". En este sentido, el grupo municipal ha explicado que "no se puede venir hoy a hacerse la foto ni a guardar un minuto de silencio después de haber eliminado la Concejalía de Igualdad de este Ayuntamiento".

Además, ha indicado que esta decisión es "especialmente grave" porque según los últimos datos del Ministerio del Interior, la provincia de Alicante supera "los 7.000 casos activos en el sistema VioGén", según ha asegurado EU-Podem en un comunicado.

Por último, la coalición ha exigido "la recuperación inmediata de la Concejalía de Igualdad, más presupuesto para prevención y atención integral y hechos reales todos los días del año".