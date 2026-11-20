El PP se consagra a la Plaza de Toros de València para el mitin de Feijóo este sábado - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP se consagra a la Plaza de Toros de València para el mitin de este sábado, 21 de noviembre, que clausurará el líder nacional de la formación y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Los 'populares' aspiran a que el coso valenciano, escenario emblemático durante las últimas décadas y símbolo de sus etapas de mayorías absolutas, sea "un grito, un clamor, el clamor de la esperanza, el clamor de la ilusión y el clamor del cambio".

Así lo ha resumido el portavoz del comité de campaña del PPCV para las elecciones generales del 29 de noviembre, Gerardo Camps, en declaraciones a los medios este viernes en el mismo recinto, donde se ultiman los preparativos a 24 horas de la cita.

Para llenar esta plaza, el PP movilizará unos 300 autobuses con el objetivo de garantizar la asistencia de militantes y simpatizantes desde todos los puntos de la Comunitat Valenciana. Los 'populares', según avanzaron ya este jueves a Europa Press fuentes del PPCV, calculan que reunirán a entre 12.000 y 14.000 personas, lo que supone un "esfuerzo logístico" considerable. Además, reivindicaron que "solo hay un partido en la Comunitat capaz de hacerlo y por eso 'Génova' sabe que este acto central es una apuesta segura".

En el acto participarán, además de Feijóo, la cabeza de lista por Valencia al Congreso y alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el presidente del PPCV y de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. También estarán presentes el secretario general del PP, Miguel Tellado, y los líderes provinciales en la Comunitat Valenciana: Vicent Mompó (Valencia), Toni Pérez (Alicante) y Marta Barrachina (Castellón). El acto comenzará a las 12.00 horas, pero la apertura de puertas será desde las 10.30 horas.

La última vez que el PP se dio cita en la Plaza de Toros en mayo de 2023, en mitad de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. Feijóo estuvo entonces arropado por el candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá.

Los 'populares' reunieron en aquel acto a unas 12.000 personas y, tras las elecciones, Mazón consiguió arrebatar la Generalitat al socialista Ximo Puig y Catalá, el Ayuntamiento a Joan Ribó (Compromís). Esta última se mantiene como alcaldesa, aunque en estas elecciones del 29N es también la cabeza de lista al Congreso. Sin embargo, Carlos Mazón dimitió hace un año a raíz de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales.

El líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, llegará "satisfecho" tras el resultado del 'cara a cara' que ha mantenido este jueves con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha llamado a no confiarse porque queda "el partido de vuelta" y hay que votar en las urnas el día 29 de noviembre.

"HISTORIA VIVA DE NUESTRO PARTIDO"

"Para el PP, la Plaza de Toros de València es nuestra casa, porque es algo más que un recinto, es una declaración. Venir y llenar la Plaza de Toros es decirle a los valencianos y a las valencianas que están en el centro de lo que pretende el PP. Venir al centro de València es decirle a los valencianos que ellos son lo más importante para nosotros", ha resaltado Gerardo Camps.

No obstante, ha indicado que este espacio emblemático para la formación "no solamente es un recinto, no solamente es una declaración, sino también es emoción, porque es historia viva de nuestro partido". "No hay ningún partido que pueda decir que durante más de 40 años viene a la Plaza de Toros de València y la llena. Han pasado cinco presidentes de nuestro partido, desde Manuel Fraga allá por los años 80, pasando por José Mª Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo", ha sostenido.

"Cambian los presidentes, cambian los momentos, pero no cambia la Plaza de Toros de València y no cambia la gente que la llena. Aquí vienen familias, aquí vienen municipios, comarcas enteras. Es el gran día de la fiesta de la democracia para el PP", ha continuado.

De hecho, el portavoz del comité de campaña del PPCV ha insistido en que en esta plaza "se han anticipado las victorias más importantes que hemos tenido" a nivel nacional. "Llenamos esta plaza en el año 1995, en el 96 se acabó con la hegemonía de 14 años de gobiernos socialistas y llegó José Mª Aznar al Gobierno de España. También llenamos esta plaza en 2011, acabamos con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy fue presidente", ha recordado.

Así, ha asegurado que este sábado los 'populares' volverán a llenar la plaza "para que el 29 --de noviembre-- las urnas también se llenen de votos, se acabe la etapa del Gobierno de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sea presidente".

"Esta plaza es algo más, es emoción. Mañana aquí vendrán abuelos con sus nietos, abuelos que llenaron esta plaza con Manuel Fraga, que sus hijos llenaron esta plaza con Aznar y Rajoy y sus nietos la van a llenar junto con ellos con Feijóo. Esa es la historia del principal partido en esta comunidad", ha reivindicado.

"SIN ASPIRAR A COMPETIR CON NADIE"

En todo caso, Gerardo Camps ha matizado que el PP llenará este sábado el recinto pero "sin aspirar a competir con nadie", aunque ha aprovechado para cargar contra el PSOE: "Otros van a recintos bastante más pequeños para que parezca que, llenando recintos que apenas cabe lo que solo cabe en el albero de esta plaza, parezca que estén triunfando en sus actos electorales".

Frente a ello, ha defendido que el PP lo hace "sin trampa ni cartón". "No engañamos a nadie. Aquí se ve si se llena o no se llena, se ve a la gente. Y mañana verán aquí a más de 10.000 personas en el mitin del Partido Popular", ha proclamado.

También ha hecho referencia al 'cara a cara' celebrado este jueves entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo y ha considerado que "claramente la serenidad y la decencia ganó a la impostura, a la mentira, a la decepción". "Ayer se vio a un presidente pasmado frente a un presidente necesario para el futuro de los españoles", ha afirmado.

NO LE PREOCUPA QUE VOX LLENE LA PLAZA

Preguntado por si le preocupa que Vox llene también la Plaza de Toros de València en su acto de cierre de campaña el próximo viernes, Gerardo Camps ha asegurado que no le preocupa y que le parece "fenomenal que los recintos en periodos electorales se llenen y con el máximo de gente". "Lo que demuestra eso es la pulsión, el interés de los ciudadanos por una campaña electoral", ha argumentado.

"Pero sí que tengo que decir una cosa clara, nosotros venimos llenando este recinto más de 40 años. No competimos con nadie, pero creo que tenemos acreditado que esta es nuestra casa", ha matizado.