El PP cree que "no hay nada en peligro" en Diputació y aboga por "dialogar" con Ens Uneix sobre el listón electoral

Desliga de este debate la enmienda presentada por los 'populares' que plantea excluir de las ILP este tipo de materias

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que a día de hoy "no hay nada en peligro" en la Diputació de València y ha apostado por "sentarse a dialogar" con Ens Uneix para estudiar la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada por la Unió Municipalista que reclama la bajada del listón electoral del 5 al 3 por ciento a nivel autonómico.

De este modo lo ha manifestado la portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià, en declaraciones a los medios, después de que el líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, haya advertido este martes de que "por primera vez está en serio peligro" el pacto de gobierno de su partido junto al PP en la Diputació si los 'populares' no permiten debatir la bajada del listón electoral.

Chulià ha subrayado que esta propuesta "se ha registrado hoy mismo", por lo que su grupo no ha podido "ni tan siquiera analizarla". En cualquier caso, ha mostrado la disposición del PP a "sentarse a dialogar con todos aquellos grupos que tengan una plena convicción de sentarse a hablar con nosotros". "Lo que no podemos hacer es consensuar, dialogar ni debatir nada con los que tienen el 'no es no' como libro de cabecera en su día a día", ha argumentado.

Por tanto, ha reiterado que los 'populares' están "dispuestos", en primer lugar, a "analizar" la ILP de la Unión Municipalista, para "ver exactamente lo que dice". "Estamos abiertos a sentarse a hablar, a analizar y a hacer lo que creemos que es lo mejor para todos los valencianos", ha recalcado.

Dicho esto, ha aprovechado para reivindicar que ha sido en la presente legislatura y con el Consell de Carlos Mazón cuando "por primera vez hemos podido ver de alguna manera esa continuidad y esa realidad de lo que significan esas iniciativas legislativas populares y, de alguna manera, darles voz al pueblo valenciano en ese sentido".

ENMIENDA PARA REGULAR LAS ILP

Precisamente, se da la circunstancia de que el PP ha presentado una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025 para modificar la regulación de las iniciativas legislativas populares para excluir de estos procedimientos una serie de cuestiones, entre ellas "las que afecten a materias sobre las que Les Corts no tienen competencia legislativa; las de naturaleza tributaria o presupuestaria; las que afecten al desarrollo de los Títulos I, II, III y VIII del Estatut d'Autonomia" y la propia reforma del Estatut.

Además, la enmienda de los 'populares' plantea que, si en "el momento de finalizar el plazo establecido en cada caso no se hubiera hecho entrega de las firmas recogidas a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, esta lo hará saber a la Mesa de Les Corts para que resuelva la caducidad del expediente iniciado y el archivo de las actuaciones".

Preguntada la portavoz adjunta del PP por si la intención de presentar esta enmienda es para paralizar iniciativas como la presentada este martes por la Unión Municipalista, Laura Chulià ha negado que tenga "nada que ver con esto".