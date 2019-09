El PP cree que la renuncia de Soler como diputado es "una cortina de humo ante los recortes"

Publicado 05/09/2019 15:22:18 CET

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía del grupo popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha apuntado este jueves que la renuncia del conseller de Hacienda, Vicent Soler, a su escaño en el parlamento valenciano "es una cortina de humo ante los recortes".

En un comunicado, el diputado 'popular' ha señalado que "decir que deja el escaño para centrarse en su trabajo como conseller es una burda excusa" y se ha preguntado si con esas palabras "quiere decir que sus compañeros de Consell que son diputados no están entregados totalmente a su labor en el Gobierno valenciano".

"Si Soler no estaba involucrado, tanto el Consell como los valencianos tienen un problema grave", ha recalcado Ibáñez, que ha añadido que "tomar esta decisión porque, según él, le quita tiempo cuando no lleva ni tres meses como diputado y no ha habido ningún pleno con votaciones es tratar de engañar a los ciudadanos".

Ibáñez ha recordado, asimismo, que entre septiembre y diciembre se celebrarán nueve plenos en Les Corts y solo habrá votaciones en siete: "No parece que siete plenos en tres meses sea quitar mucho tiempo al conseller. En realidad lo que quiere es poner tierra de por medio y acudir a Les Corts lo mínimo imprescindible. A Soler le molestan Les Corts y no quiere dar la cara ante los recortes que va a ejecutar".

A su juicio, el conseller Soler "tiene un gran problema ante sí, que no era su labor como diputado, reducida al máximo, sino lo que le viene encima: un presupuesto desastroso con millones ficticios, facturas en el cajón, retraso en el pago a los proveedores, recortes que va a empezar a hacer en las consellerias y un modelo de financiación que no exigen a Pedro Sánchez como sí exigían al PP".