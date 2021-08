El PP critica que el Consell fracciona las ayudas para la promoción de vivienda de alquiler y recorta un 85% su importe

CASTELLÓ, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Infraestructuras, Territorio y Vivienda del Grupo Popular en Les Corts, Alfredo Castelló, ha criticado este jueves que el Gobierno valenciano "fracciona las ayudas para la promoción de viviendas en alquiler y hasta final de legislatura solo invertirá 211.000 euros".

Castelló ha recordado que se anunció una inversión a realizar este año de 7 millones de euros, "pero se ha repartido en los años 2021, 2022, 2023 y 2024, de forma que para 2021 se ha producido ni más ni menos que un recorte del 85% sobre lo anunciado", asegura el parlamentario 'popular' en un comunicado.

"El Consell vende una cosa y luego fracciona el dinero. Es una innovación en la forma de hacer recortes", ha criticado. El portavoz popular ha calificado de "absoluta tomadura de pelo" el anuncio del conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, sobre la inversión de siete millones de euros para ayudas a la promoción de viviendas al alquiler en 2021.

"Lo que no cuenta Dalmau es la letra pequeña y es que esas ayudas han sufrido un tijeretazo en toda regla desde el mismo momento en que se fraccionan en cuatro años, y así se publicó en el DOGV a finales de junio. La realidad es que la Generalitat, hasta final de legislatura, solo va a destinar 211.000 euros en ayudas al alquiler y que sumado a los fondos que aporta el Gobierno no llegará a dos millones. Las mentiras de Dalmau ya no hay por dónde cogerlas", ha lamentado.

Además, Castelló ha advertido que este fraccionamiento "no es una excepción en absoluto", ya que las ayudas relacionadas con el Plan de la Vivienda "que fue el que aprobó el Partido Popular en el Gobierno de la Nación y que se ha prorrogado, están siendo pasadas a varios años".

Según el diputado popular, ha pasado lo mismo con las ayudas destinadas a rehabilitación. "Se anunciaron cinco millones de euros, pero también los han fraccionado en dos años, de forma que en 2021 habrá tres millones y en 2022 solo dos, por lo que no es solo que no se inviertan cinco millones en un año, es que además las cuantías van disminuyendo".

"Lo único que se incrementa con el tripartito valenciano es el número de cargos colocados en Vivienda", ha agregado Castelló. En este sentido, ha recordado que "ahora hay una Conselleria con un conseller, 20 cargos y asesores y una empresa pública con tres altos directivos donde antes solo había una dirección general. Además se ha anunciado la contratación de una empresa con 59 personas para mediación y otros 58 nuevos contratos para la empresa EVha", ha apuntado.

Para Castelló, "lo más penoso es que todos estos contratos no sirven para hacer frente a los problemas de gestión que se ha demostrado como un auténtico fracaso y un despropósito", ha concluido.