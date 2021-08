El PP denuncia el retraso en el proyecto de centro deportivo previsto en el Parque Central de València

VALÈNCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Popular, Paula Llobet, ha denunciado este martes un nuevo retraso en la puesta en marcha del centro deportivo que se ubicará en la nave 1 del Parque Central por "culpa de la falta de planificación, previsión y coordinación" del gobierno de Joan Ribó.

El equipo municipal ha dejado sin efecto dos acuerdos de Junta de Gobierno Local adoptados en septiembre y noviembre del 2020 donde aprobada el proyecto de ejecución de las obras de habilitación para el centro deportivo de la nave 1, ha explicado la edil.

"Casi un año después se han tenido que refundir los dos proyectos con el proyecto de climatización del resto de naves para facilitar la adjudicación de las obras a un mismo adjudicatario. Esto se debería haber previsto desde el inicio", sostiene Llobet.

A su juicio, "la incompetencia del gobierno de Compromís y PSPV la están pagando los vecinos de Ruzafa que siguen sin los equipamientos públicos que se merecen". La concejala 'popular' ha advertido que "no sólo se ha perdido un año" sino que además ahora el proyecto aprobado se debe de licitar, adjudicar y ejecutar.

"Las obras tienen una previsión de 15 meses pero visto el ritmo de tortuga que tiene el gobierno de Ribó para mover un papel y la falta de coordinación mucho nos tememos que los vecinos de Ruzafa no tendrán polideportivo hasta dentro de un par de años", ha incidido.

VANDALISMO

Por otra parte, la concejala ha comprobado como "dos años después el gobierno de Compromís y PSPV sigue sin reparar las roturas en los cristales de la nave 1". "El vandalismo se extiende sobre la nave, hay cada vez más pintadas, más ventanas rotas e incluso hay cartones y hasta un colchón dentro del edificio. Se extiende la degradación por la falta de actuación del equipo municipal", ha lamentado la edil.

"Desde el Grupo Municipal Popular consideramos que estos dispositivos deberían entrar en funcionamiento cuanto antes a fin de prevenir nuevos atentados contra nuestro patrimonio y de localizar a los eventuales infractores", ha afirmado Llobet.

En este sentido, la concejala ha recordado que la reciente instalación de cámaras de vigilancia afecta exclusivamente a los siete edificios BIC adscritos a la Concejalía de Patrimonio, no incluyendo, por tanto, las naves y los muelles ferroviarios del Parque Central, catalogados, por lo demás, como Bien de Relevancia Local.

Por último, Llobet ha recordado que el Parque Central es un proyecto del Partido Popular y el último gobierno de los populares dejó las obras adjudicadas, sin embargo, en estos 6 años sólo se ha abierto la nave adscrita a la Universitat Popular.

"No hay en funcionamiento ninguna de las naves y no hay plazos concretos para la apertura del resto y los que se dan no se cumplen. Este nuevo retraso es inadmisible. La izquierda no sabe gestionar y lo demuestra no sacando partido a este legado del Partido Popular", ha concluido.