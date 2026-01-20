El PP dice que "si las víctimas quieren, serán las próximas en comparecer" en la comisión de la dana en Les Corts

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado este martes que "si las víctimas quieren, serán las próximas en comparecer" en la comisión de investigación sobre la dana en el parlamento valenciano, para la que todavía no hay una fecha fijada cuando se reanude el periodo de sesiones a partir del 9 de febrero.

Así lo ha trasladado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, respecto a cuándo se celebrará una nueva sesión de esta comisión, en la que de momento no han comparecido ni víctimas ni políticos, creada a raíz de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 que provocó 230 fallecidos.

Pastor ha restado importancia al hecho de que no se haya convocado una nueva sesión de esta comisión durante enero, ya que ha recordado que el periodo ordinario se retoma en febrero y, a partir de ahí, se celebrarán plenos y comisiones "con toda la normalidad del mundo".

Además, ha subrayado que "el plan de trabajo de esta comisión no se ha incumplido" y ha garantizado que no se pondrá "ningún obstáculo" a que comparezcan las víctimas si ellas "quieren", aunque ha recordado que la mesa del órgano que preside Vox decide el orden de cada sesión.

"Es normal, lógico y coherente que en febrero haya una sesión como mínimo", ha dicho al ser repreguntado por la fecha de cuándo se reanudará esta comisión. Será entonces, ha recalcado, cuando "todas las asociaciones de víctimas, y no tres, tendrán oportunidad de venir voluntariamente".

Cuestionado entonces por qué se citó a técnicos y expertos en las primeras sesiones de la comisión, el síndic 'popular' ha reiterado que "si las víctimas quieren ser las primeras en comparecer en la próxima sesión, comparecerán", con lo que según él "queda meridianamente clara la postura del PP".

Según ha explicado, la mesa de la comisión instó a las víctimas a acudir al registro oficial de asociaciones de la Conselleria de Justicia y le "consta que la mayoría han dicho que sí", por lo que cree que hay "normalidad absoluta" y "ningún tipo de problema" con que puedan comparecer.

A VOX LE "GUSTARÍA" QUE SE RETOME EN FEBRERO

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha afirmado que a su grupo le "gustaría" que en febrero pueda haber una nueva sesión de la comisión, así como que "las víctimas vinieran cuanto antes".

Entre los grupos de izquierda, José Muñoz (PSPV) ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que dijera en su investidura que atendería las peticiones de las víctimas de la dana y estas todavía no hayan comparecido, mientras "Carlos Mazón continua como diputado y en la oficina de 'expresident'".

Isaura Navarro (Compromís) ha acusado a PP y Vox de retrasar la comparecencia de las víctimas llamando a expertos que ya han pasado por el Senado, sin citar tampoco a políticos como el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, para que explique su papel en la dana respecto a la presa de Buseo, de titularidad autonómica.

Por otro lado, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que la unidad entre el Gobierno y la Junta de Andalucía en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) es "un ejemplo de lo que aquí no pasó" durante la dana.