PP, Ens Uneix y Vox rechazan reabrir la comisión sobre la dana de la Diputación de Valencia como pedía PSPV

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Valencia ha rechazado este martes reabrir la Comisión de Estudio de la dana que llevó a cabo tras las inundaciones provocadas por el temporal registrado en octubre de 2024. Esta decisión ha prosperado con los votos del PP y Ens Uneix, integrantes del equipo de gobierno de esta corporación, y con los del grupo Vox. Así, estas tres formaciones han rechazado la iniciativa del PSPV-PSOE en la que se solicitaba la reapertura de esa comisión.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha señalado que su grupo hacía esa petición, que ha contado con el sí de Compromís, por considerar que la Comisión de Estudio de la dana de la institución provincial "se cerró en falso" por "distintos motivos que se van acumulando" y porque en ella "no se contó toda la verdad".

Así, ha aludido a informaciones que se van publicando y a testimonios que se van conociendo y ha expuesto que se están "sumando nuevos motivos" que avalan la reapertura que reclama porque "alguien no contó nunca todo lo que se hizo" el 29 de octubre de 2024. "Se abrió y se cerró sin pena ni gloria", ha dicho, a la vez que ha instado a impulsar ahora "una comisión útil, práctica y a la altura del dolor causado en los municipios" valencianos por la dana.

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha manifestado el respaldo de esta coalición a la moción del PSPV-PSOE porque los vecinos de las poblaciones afectadas por la dana "también necesitan conocer la verdad". "Cada día se van conociendo cosas y cada nueva noticia es una bofetada a las familias de las víctimas", ha expuesto, a la vez que ha remarcado que "hasta que no se sepa todo, no se puede hacer justicia".

Desde el equipo de gobierno, la diputada Mercedes Mazzolari, portavoz del PP, ha afirmado que el ejecutivo provincial iba a votar en contra de la moción socialista "por responsabilidad, por respeto a las víctimas" y para que "la Diputación no se quede atrapada en debates". "La comisión se creó, se celebró y se escuchó" a quienes comparecieron en ella, ha asegurado, además de aseverar que decir que se cerró en falso como ha planteado Fernández Bielsa "es faltar a la verdad".

Mazzolari ha añadido que reabrir la Comisión de Estudio de la dana "no aporta una solución real". "No nos haga creer que más comisiones y más fotos evitarían una nueva dana", ha dicho al portavoz socialista. Asimismo, ha considerado que lo que busca el PSPV-PSOE con su moción es "tapar los problemas escandalosos y la situación de su partido" en la actualidad.