El PP felicita a Llorca por haber conseguido "en unos días" que Sánchez le reciba en Moncloa: "No es cualquier cosa"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una visita a Picanya (Valencia), a 5 de diciembre de 2025 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha felicitado al 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, por haber conseguido "en tan solo unos días" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le reciba en el Palacio de la Moncloa para mantener la reunión que el jefe del Consell le había solicitado tras su nombramiento para, entre otras cosas, abordar la reconstrucción tras la dana.

"En tan solo unos días ha conseguido que el presidente del Gobierno reciba al 'president' de la Generalitat, lo que, con los tiempos que corren, no es cualquier cosa", ha afirmado en rueda de prensa tras la junta de síndics de este miércoles. También ha deseado "lo mejor" al jefe del Consell y ha considerado que este encuentro es una "muy buena noticia" para los valencianos, aunque ha aprovechado para deslizar: "A lo mejor en Madrid se han dado cuenta de que no es bueno machacar al pueblo valenciano".

Así lo ha manifestado tras conocer que Pérez Llorca se reunirá el próximo miércoles, 17 de diciembre, con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en La Moncloa, para abordar la necesidad de una "mayor colaboración" entre las administraciones públicas con el fin de "agilizar" la reconstrucción de la Comunitat Valenciana.

Según han avanzado este miércoles desde la Generalitat, el jefe del Consell trasladará la importancia de constituir una Comisión Mixta entre el Gobierno de España, la Generalitat, los ayuntamientos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Diputació de València "para coordinar las tareas de recuperación y atender las demandas de los municipios damnificados".

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha enmarcado este encuentro en la "normalidad institucional" entre administraciones y ha reivindicado que "la ayuda" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana tras la dana ha sido "constante". "Es una buena noticia y demuestra el compromiso del Gobierno de España para la reconstrucción, siempre con recuerdo a las víctimas" de la tragedia, ha resaltado.

En un corrillo con periodistas el día que anunció la remodelación del Consell tras su toma de posesión, Pérez Llorca ya avanzó que iba a solicitar una reunión formal con el presidente del Gobierno. El jefe del Consell considera necesario celebrar este encuentro para tratar, entre otras cuestiones, la reconstrucción tras la dana. En los últimos días Llorca había confirmado que Moncloa y la Generalitat habían "tenido ya contacto", por lo que estaban "a punto" de fijar la fecha para su reunión con Sánchez.