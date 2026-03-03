El PP insta a Compromís a alzar la voz ante Sánchez para reclamar en dependencia y lamenta su "espectáculo"

Archivo - La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, Nieves Martínez - PP - Archivo

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La síndica adjunta del PP en Les Corts Nieves Martínez ha pedido a Compromís que alce la voz para reclamar "justicia" para la Comunitat Valenciana en materia de dependencia y ha lamentado el "espectáculo" ofrecido por la coalición valencianista, a la que ha señalado que el "mejor lugar" para exponer públicamente su posición son Les Corts.

De este modo ha respondido, en declaraciones a los medios, a una convocatoria de Compromís, que este martes ha presentado lo que ha calificado de "radiografía" de la situación de los servicios sociales tras casi tres años de gobierno del PP y ha denunciado su "desmantelamiento" y "colapso", con casos de plagas de ratas, cucarachas y hormigas e instalaciones "deficientes" en centros de mayores, para personas con discapacidad y de menores.

Martínez ha pedido al síndic de la coalición, Joan Baldoví, que sea "serio y justo con los valencianos" y que, "si tiene que alzar la voz, que sea para pedir por la dependencia de la Comunitat Valenciana", que está "afrontando el 80 por ciento de lo que cuesta pagar la dependencia", pese a que la ley "era muy clara" y marcaba un 50-50 entre el Gobierno y la Generalitat. Y ha advertido de la deuda "de más de 4.000 millones de euros" por parte del Ejecutivo central.

Para la síndica adjunta, resulta "muy importante que la oposición que se hace aquí" por parte de Baldoví, este también "la haga también en Madrid, porque los valencianos lo que estamos demandando es justicia y lo que nos corresponde que venga cuando antes".

Preguntada por las fotografías mostradas por Compromís de plagas de ratas, cucarachas y hormigas en centros de mayores, para personas con discapacidad y de menores, Martínez ha señalado que el "espectáculo" en la coalición "es algo que va anexo al partido".

Y sobre la propuesta que Compromís lleva al pleno de Les Corts para crear una comisión de investigación sobre las condiciones en las que viven personas mayores en residencias, centros de menores tutelados y centros de personas con discapacidad, así como las "nefastas" condiciones laborales de los trabajadores, ha indicado que el parlamento valenciano es "el mejor lugar" para que "públicamente" se puedan "exponer las dos bandas, la que ellos quieran exponer" pero también la que el PP pondrá voz para ofrecer "toda la verdad".

COMPROMÍS NO TIENE "NINGUNA AUTORIDAD MORAL"

Además, en un comunicado, Martínez ha instado a Baldoví a alzar la voz para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo que nos debe por la dependencia" y ha considerado que Compromís no tiene "ninguna autoridad moral para dar lecciones en materia de servicios sociales después de dejar una gestión arruinada, residencias sin contratos vigentes y récords históricos en listas de espera".

La portavoz 'popular' ha asegurado que la campaña de la coalición es un "montaje más para hacer ruido y poner palos en la rueda del avance social en la Comunitat Valenciana". "Los servicios sociales merecen rigor y responsabilidad", ha recalcado.

Frente a ello, ha reivindicado que el Consell del PP, pese a la "infrafinanciación estatal", ha logrado "reducir la lista de espera en dependencia un 27% en 2024 y más de un 10% adicional en 2025, con más de 200.000 personas atendidas en la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha destacado que se han autorizado 12 nuevas residencias y se están ejecutando obras de mejora en varios centros de menores y personas con discapacidad, además de "poner al día" contratos y mejorar las condiciones laborales del personal de estas áreas.