El PP intentará buscar consenso para reformar la AVL, Vox le apoya y la izquierda lo ve un "golpe de muerte"

El PP "intentará buscar consenso" en Les Corts para que salga adelante la propuesta del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de reformar la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que recibirá el apoyo de Vox. Por contra, el PSPV ha acusado al jefe del Consell de pretender dar el "golpe de muerte" a la entidad normativa y Compromís ha considerado que el dirigente está "engañando" a Vox con anuncios que no tienen "ninguna posibilidad de prosperar".

Así lo han expuesto los síndics de los cuatro grupos al inicio de la segunda y última jornada del Debate de Política General, respecto al anuncio de Mazón de que propondrá cambiar el nombre de la AVL por "Acadèmia de la Llengua Valenciana" para "ajustar" su ámbito de actuación y que así pueda velar por la "realidad diferenciada" de la lengua valenciana.

Preguntado por la postura de la AVL sobre la propuesta, que considera "un brindis al sol" porque requiere una mayoría de tres quintos y la izquierda no la apoyará, Juanfran Pérez Llorca (PP) ha defendido que Mazón está en su derecho de llevar a debate esta iniciativa, al tiempo que ha reprochado a la oposición que haga las suyas cuando "las pierde en el 90% de los casos". "En eso consiste la democracia, el diálogo y el entendimiento",ha subrayado.

El síndic 'popular' ha explicado que la propuesta de Mazón se debe a la "politización" por parte del Gobierno respecto al valenciano, además de señalar que "se tendrá que debatir" y su grupo intentará "buscar un consenso". "Si no sale adelante, lo seguiremos intentando", ha garantizado.

"Soy valenciano y me gusta que mi lengua se llame valenciano. No soporto que alguien ponga en duda a nuestra lengua o quiera compararla con el catalán simplemente por connotaciones separatistas", ha argumentado, y ha preguntado a la izquierda "por qué se oponen a algo que remarca una de las grandes singularidades del pueblo valenciano.

En esta línea, Pérez Llorca ha afirmado que no está "nada de acuerdo" con la posibilidad de implantar la doble denominación valenciano-catalán, al considerar que sería considerar al valenciano como una lengua "de segunda" y que el Gobierno solo quiere dejar a los valencianos "lo último, como con la financiación" autonómica mientras Compromís hace "de pagafantas de Pedro Sánchez".

Por otro lado, sobre una de las propuestas de resolución del PP en este debate que pide que en la asignatura de Valenciano en Bachillerato solo se estudie a autores valencianos, ha indicado que todavía no se han reunido con la Conselleria de Educación para abordarlo una vez que sea aprobada.

Desde Vox, José Mª Llanos ha afirmado que sabe "perfectamente" que es "difícil" que la propuesta de reforma la AVL se apruebe y que, si fuera por su grupo, esta institución "ya no existiría". Pero ha garantizado que, desde la creación de su partido, están a favor de una entidad que se llame "Academia de la Lengua Valenciana" como propone Mazón.

Por el contrario, José Muñoz (PSPV) ha considerado que Carlos Mazón está intentando dar el "golpe de muerte" a la AVL, en un "conflicto que comenzó a abanderar la extrema derecha", y ha acusado al jefe del Consell de crear "conflictos estériles que estaban superados". "Las batallas lingüísticas lo que han hecho es crear mucho dolor entre la ciudadanía", ha lamentado.

El síndic socialista ha garantizado "respecto" y "defensa" por parte de su partido a la AVL, "como la defendían --los expresidentes de la Generalitat Eduardo-- Zaplana y Francisco Camps". Y ha pedido a Mazón "que no se preocupe tanto de defender el valenciano fuera de nuestros territorios". "Lo importante es defender, querer y respetar el valenciano, cosa que no hace" Mazón, ha señalado.

Sobre el valenciano, ha señalado deben de "opinar los filólogos" y ha rechazado entrar en una "batalla política": "Igual que en el caso del castellano tenemos una Real Academia Española de la Lengua que no entra dentro del debate político". A su juicio, lo "importante" es que el valenciano "se aprenda en las escuelas y que en la calle y en las instituciones sea utilizado".

Y Joan Baldoví (Compromís) ha considerado que Carlos Mazón está "engañando" a Vox con anuncios como el cambio de nombre de la AVL que no tienen "ninguna posibilidad de prosperar" y que son "guerras" y "batallas estériles" para "tapar su responsabilidad" en la dana y "no hablar de lo que se tiene que hablar".

Respecto al valenciano, ha asegurado que no le "molestaría" la doble denominación catalán/valenciano y ha rechazado las "barbaridades" como afirmar que son "dos idiomas diferentes". "El valenciano siempre es aquel recurso que utilizan los malos presidentes cuando les van mal las cosas", ha lamentado.