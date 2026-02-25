El PP de Les Corts dice que "no ha cambiado" ni la situación judicial ni política de Mazón y rechaza anticiparse al TSJ

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, en el pleno de este miércoles - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha sostenido que "no ha cambiado" ni la situación judicial ni la política del 'expresident' de la Generalitat y actual diputado de su grupo, Carlos Mazón, por lo que ha rechazado especular por si debería dejar el escaño si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decide investigarle en la causa de la dana.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics de este miércoles, un día después de que la jueza que investiga la dana elevara al alto tribunal valenciano una exposición razonada contra el 'expresident' para pedir su investigación en la causa por una "inactividad negligente" en la catástrofe que provocó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024. La decisión se plantea al TSJCV porque Mazón sigue siendo aforado al no haber renunciado a su escaño de diputado en Les Corts.

Preguntado por si el PP esperará a que el TSJCV decida, Pastor ha insistido en que su grupo no valora procesos judiciales y respeta la presunción de inocencia, que es "marca de la casa" del PP y lo contrario sería "renunciar" a sus principios. "No ha cambiado la situación procesal; no hay nada nuevo, cuando cambie contestaré", ha dicho, y ha rechazado hacer "política ficción en temas serios como estos".

Al ser cuestionado de nuevo por si su grupo tomará una decisión sobre Mazón una vez que se pronuncie el TSJCV, ha replicado que su postura "no es un capricho, es una forma de entender la separación de poderes. No vamos a hacer desde el poder político valoraciones o juicios de valor de las decisiones judiciales". Además, ha indicado que el PP "podría haber comentado el tema del marido de la instructora" de la causa de la dana pero tampoco lo va a hacer.

Respecto a si Mazón va a seguir como diputado si no ha cambiado su situación, ha señalado que "esa respuesta quien mejor la puede dar es él" y ha subrayado que el acta "de todos" es personal, "no son ni del síndic ni del grupo parlamentario".

Interpelado sobre la información de Las Provincias de que el PPCV ha pactado con Génova esperar al TSJCV para tomar una decisión sobre Mazón, Pastor ha asegurado que lo desconoce y que solo puede hablar sobre la posición del grupo 'popular' en Les Corts. "Desconozco si desde el PPCV alguna voz autorizada lo ha hecho o no, no debo opinar al respecto. En nuestro ADN, y nunca vamos a romperlo ni a renunciar a él, está no comentar ni autos ni decisiones judiciales. En Valencia y en todas partes, es marca de la casa" ha abundado.

OLTRA

Dicho esto, ha aprovechado para cargar contra Compromís por "atacar, casi insultar y agredir verbalmente a las instituciones judiciales" con sus críticas a la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de abrir juicio oral contra la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad Mónica Oltra durante el gobierno del Botànic, y su equipo en Conselleria, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

Esto supone, según él, "dos maneras de entender la política": la de Compromís de criticar las decisiones judiciales que "no les gustan" y la del PP de "respeto máximo". "Nos convengan o no", ha recalcado

Preguntado por las declaraciones del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sobre que en el PPCV una persona en la situación de Oltra no sería candidata electoral y sobre si es una valoración de una decisión judicial, Pastor ha sostenido que no es así y ha insistido en que "no ha cambiado en nada" la situación de Mazón.

MAZÓN, "EL ÚNICO QUE HA RECONOCIDO ERRORES"

"De todos los políticos solo hay uno que ha reconocido errores, ha pedido disculpas y ha dimitido asumiendo la máxima responsabilidad política. Los de enfrente siguen inmaculados: nadie pide disculpas, ni reconoce errores, ni dimite por ellos", ha enfatizado en este punto en alusión a Mazón y al Gobierno, respectivamente.

En cuanto al pleno de Les Corts de la próxima semana, cuestionado por si asistirá Mazón o por si el PP acordará con él su presencia --en el último acudió por la tarde y estuvo solo alrededor de media hora en su escaño--, Pastor ha asegurado que no pactan con él su asistencia y que será un pleno "normal": "Aquí se hace todo con luz y taquígrafos".

Por otro lado, ha pedido al resto de grupos tomar nota de las peticiones que lanzaron las asociaciones de víctimas de la dana en sus comparecencias de este lunes y martes en la comisión de investigación en Les Corts: "Nos exigieron que nos unamos para que en el futuro no ocurra algo similar". Una comisión que ha valorado positivamente y en la que ha reiterado que, según él, participaron todas las entidades y representantes que lo solicitaron.