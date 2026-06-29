El PP presenta 156 enmiendas para mejorar sus presupuestos y se muestra "abierto a escuchar al resto de grupos"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes, a 17 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado 156 enmiendas parciales a los presupuestos de la Generalitat para 2026 y se muestra "abierto a escuchar al resto de grupos" de cara a negociar las de cada uno de ellos para estudiar su aprobación, con el objetivo de que las cuentas autonómicas del Ejecutivo que preside el 'popular' Juanfran Pérez Llorca "recojan las demandas de todos", pero siempre "con sentido común".

Así lo ha detallado la diputada 'popular' Mari Carmen Contelles, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, donde ha asegurado, preguntada por si ha existido una conversación previa con Vox, cuyos votos son indispensables para que las cuentas autonómicas salgan adelante, que ambos partidos no se han "sentado antes" de presentar sus respectivas enmiendas parciales para negociarlas.

Dicho esto, la parlamentaria del PP ha afirmado que, a partir de ahora, los 'populares' estudiarán las enmiendas registradas por Vox "exactamente igual que miraremos las del resto de grupos".

Sobre la prioridad nacional que reivindica Vox y que esta formación reclama para aprobar las cuentas, Contelles ha esgrimido que no ha leído todavía las enmiendas del partido de Santiago Abascal: "No sé cuáles son sus ideas. Hemos escuchado todo lo que ellos dicen, pero vamos a ver en qué se materializan y, cuando las tengamos y las trabajemos, diremos si podemos apoyarlas, si podemos ir con ellas adelante o no".

En este contexto, se ha mostrado abierta a estudiar las enmiendas del resto de grupos y ha destacado que el objetivo del PP es "hacer unos presupuestos que, si es posible, recojan las demandas de todos, con sentido común, con el dinero adecuado, como no puede ser de otra manera". "Nos sentaremos con todos los grupos a estudiar bien las enmiendas de cada uno de ellos para ver qué es lo que puede prosperar y en qué podemos llegar a entendernos", ha resumido.

DANDA, MÚSICA Y ARRENDATARIOS

Respecto a las enmiendas parciales del PP, Mari Carmen Contelles ha detallado que hay una de dos millones de euros para incrementar las subvenciones a las escuelas de danza y de música y otra de dos millones para subvenciones a conservatorios y escuelas de enseñanza primaria en la misma línea de danza y temas musicales.

En materia de vivienda, el PP añade a la partida ya existente otros 698.000 euros para apoyar a los arrendatarios y a los propietarios afectados por temas de desahucios, de manera que alcanzará los 1,1 millones de euros.

Respecto a emergencias, los 'populares' incorporan una partida para instalar "más alarmas y sensores en los cauces de los ríos" con el fin de poder monitorizar el agua y con ello "evitar lo que ya hemos sufrido" con la dana del 29 de octubre de 2024.

Contelles ha valorado que todas estas enmiendas son "interesantes e importantes y vienen a mejorar los presupuestos más sociales de la comunidad valenciana", en los que, según ha reivindicado, "ocho de cada diez euros se destinan a políticas sociales".