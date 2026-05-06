PP, PSPV y Compromís rechazan en el pleno de la Diputación de Alicante una moción de Vox sobre la "prioridad nacional"

Archivo - Fachada de la Diputación de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

PP, PSPV y Compromís han rechazado este miércoles en el pleno de mayo de la Diputación de Alicante una moción formulada por la portavoz de Vox, Gema Alemán, sobre "las consecuencias de la inmigración masiva en la sociedad española y la prioridad nacional". La diputada voxista ha sido la única que ha votado a favor de su propuesta.

En la parte de debate político de este punto, los 'populares', que gobiernan con mayoría la institución provincial, no han intervenido, aunque sí lo ha hecho la diputada Loreto Serrano con anterioridad para plantear enmiendas al texto de Vox.

Esas enmiendas del PP, que Vox ha rechazado, pedían mostrar el "apoyo" de la Diputación al Consell "para que lleve a cabo las acciones necesarias ante el Gobierno de España y los órganos jurisdiccionales con el fin de proteger los intereses y situación" de la Comunitat Valenciana ante la "regularización masiva y sin requisitos" de personas migrantes, al considerar los 'populares' que va "en contra de los principios europeos y del pacto europeo de migración y asilo". También ha criticado "el nuevo reparto de menores no acompañados" al creer que supone "una sobrecarga inasumible".

Igualmente, el grupo 'popular' ha reclamado instar al Ejecutivo central a "respetar plenamente el nuevo de pacto migración y asilo de la Unión Europea, absteniéndose de adoptar medidas que lo contradigan" y "actuar con lealtad institucional y europea sometiendo cualquier cambio relevante en política migratoria a consulta o coordinación con la Comisión Europea y con los estados miembros, evitando decisiones unilaterales", así como "reforzar la lucha contra las mafias de trata de personas, eliminando los incentivos políticos que alimentan el efecto llamada y fortaleciendo el control efectivo de las fronteras".

Tras esa intervención, Serrano (PP), que es responsable de las áreas de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Cooperación y Voluntariado, ha afirmado: "Cuando hablamos de personas tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos, con lo que decimos y cómo se toman las medidas que se tengan que tomar para tratar estos temas".

Por su parte, Alemán (Vox) ha argumentado su rechazo a esas enmiendas del PP en que, a su juicio, los 'populares' "llegan tarde" y "votaron a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales" y pretenden "blanquear su imagen".

"A la vista está cómo en otros ayuntamientos, en otras entidades, ustedes han venido votando sistemáticamente en contra precisamente a esta moción, que lo que quiere es priorizar a los españoles frente a los que acaban de llegar, a los inmigrantes ilegales", ha sostenido la diputada de Vox.

PSPV: "MENTIRA Y CONFRONTACIÓN"

Desde el PSPV, la diputada Raquel Marín ve en este texto de Vox un "discurso basado en el miedo, en la mentira y en la confrontación". "Lo que ustedes llaman prioridad nacional no es más que discriminación", ha aseverado la representante socialista, al considerar que ese planteamiento "vulnera principios de igualdad" de la Constitución.

Marín, quien ha defendido el proceso de regularización de personas migrantes impulsado recientemente por el Gobierno de España, ha criticado a Vox porque, bajo su punto de vista, esta formación pretende "hacer creer" que la inmigración "es el gran problema que tiene España ahora mismo". "No existe una relación entre inmigración y delincuencia", ha remarcado.

COMPROMÍS: "FASCISMO"

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, considera que "no se puede razonar con el fascismo". El diputado de la coalición ha abundado en que sus críticas no se deben a que "los argumentos no sean válidos", sino a que "parten de premisas falsas". "Esta moción está llena de mentiras y de falacias", ha apostillado.

Según Perles, la moción habla de "racismo", "aporofobia" y "fascismo", tras lo que ha subrayado: "Vox no tiene ni idea de lo que es la patria, o por lo menos la patria conforme la entendemos nosotros. Patria es combatir la pobreza, no combatir al pobre. Patria es aumentar la inversión en sanidad. Patria es poner límites a la especulación en vivienda".

Asimismo, el portavoz de Compromís ha preguntado a la bancada del PP si pensaba intervenir tras las "barbaridades" que, a su juicio, ha expresado la representante de Vox en el hemiciclo provincial: "Pienso que se tienen que desmarcar abiertamente".

EL PP DEFIENDE "ESFUERZO" DE GESTIÓN

En el pleno de mayo se han debatido otras dos mociones, que también han sido rechazadas. Una de ellas ha sido la formulada por el PSPV sobre "la política presupuestaria" de la Diputación. Según el portavoz socialista, Vicente Arques, el equipo de gobierno invierte "poco, tarde y mal" y hay 400 partidas "con menos de 5.000 euros" y 170 "con un euro". Así, ha acusado al ejecutivo que preside el 'popular' Toni Pérez de "falsear" las cuentas.

En este punto, Alemán (Vox) ha acusado a los 'populares' de aplicar una "excesiva burocracia" y de crear una percepción de un presupuesto "más orientado a la imagen que a la ejecución real". La diputada voxista ve "preocupante" la "insuficiente dotación" del Plan +Cerca, "reducido" a "solo 8,8 millones de euros en 2026", lo que, a su juicio, denota una "baja planificación".

Desde el equipo de gobierno, la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez (PP), ha acusado a los socialistas de comparar "churras con merinas" y ha defendido el "esfuerzo" de la Diputación "año tras año" durante esta legislatura en relación con el Plan +Cerca.

Sáez ha defendido que esta propuesta la "demandan" los alcaldes y que supone un "alivio importante para afrontar el gasto corriente", del "día a día", en la gestión de ayuntamientos. La representante 'popular' ha hecho hincapié en que la institución provincial "lo ha hecho con recursos propios, puesto que el Plan +Cerca ha ido imputado a los remanentes".

En esta línea, la vicepresidenta segunda se ha referido, entre críticas al grupo socialista y al Gobierno de España, a la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuya "importancia" ha resaltado "por las partidas" y "la asignación" que llegan "a las diputaciones". También ha insistido en que Alicante es la "última provincia" en materia de financiación a nivel estatal.

El pleno de la Diputación también ha rechazado otra moción del PSPV "para la elaboración y puesta en marcha de un plan provincial de choque contra la 'Xylella' en la provincia de Alicante". PP y Vox han votado en contra, mientras el diputado de Compromís ha respaldado a los socialistas.