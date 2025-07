PP, PSPV y Vox convalidan el decreto de reducciones temporales de tarifas de transporte público hasta el 31 de diciembre

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha convalidado este jueves, con los votos a favor del PP, el PSPV y Vox y la abstención de Compromís, el decreto el que se establecen reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte que son competencia de la Generalitat, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025.

En esta ocasión, se limita la gratuidad para los menores de 14 años --antes era hasta 31 años-- y para los residentes en los municipios más afectados por la dana. Para el resto de los usuarios se establece una reducción general del 40 por ciento en los precios de abonos y títulos multiviaje.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, durante la presentación del decreto ante el pleno este miércoles, ha reivindicado el "apoyo innegable" del Consell al transporte público y su apoyo "firme y decidido" que se demuestra, a su juicio, con estas medidas, y ha resaltado que la Comunitat Valenciana es en este momento de las autonomías "más baratas". También ha valorado el "esfuerzo presupuestario" para los municipios de la dana mediante la tarjeta 'Recuperem València'.

En cuanto a las intervenciones de los grupos, José Ramón González de Zárate (PP) ha subrayado que estas reducciones temporales de las tarifas se llevan a cabo siguiendo "el criterio que lleva el Gobierno" y que "responden a la necesidad de adaptar las condiciones de un nuevo marco regulador", aunque ha reivindicado que la Generalitat va "más allá" con la gratuidad para afectados por la dana. "Sánchez reduce y quita ayudas, Mazón aumenta y crea ayudas. Esa es la diferencia", ha sostenido.

Al margen de ello, ha aprovechado para acusar al Ejecutivo central de "abandonar a los españoles" también en el transporte público y ha incidido en el "caos ferroviario total", del que ha responsabilizado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha acusado de "inventar, conspirar y lanzar bulos" para justificar el "mal servicio" que presta. "Ayer mismo, gente como sardinas en los andenes de la estación del Norte esperando a coger el tren", ha lamentado.

Mientras, Miguel Pascual (Vox) ha apoyado este decreto para "ampliar las ayudas al transporte público", en el marco del "compromiso" de su partido con "los ciudadanos de la Comunidad Valenciana" y con el fin de que este tipo de iniciativas sean "lo más efectivas posibles". "La movilidad no es un capricho, es una necesidad", ha subrayado.

Dicho esto, ha aprovechado para criticar que esta misma semana "decenas de miles de personas se quedaron tiradas durante 14 horas al caer el sistema de alta velocidad". "Esta es la realidad que sufren los españoles por tener un Gobierno que no tiene otro horizonte más largo de 24 horas", ha denunciado.

MEDIDA "A MEDIO GAS"

Por el contrario, Michel Montaner (PSPV) ha hecho hincapié en que la política de reducciones de los precios de los abonos del transporte público fueron puestas en marcha por el gobierno del socialista Ximo Puig, por lo que ha asegurado que este decreto es una "medida provisional a medio gas" y ha considerado que el Consell con ello se queda "corto". "¿Por qué retroceder en lugar de consolidar lo que funcionaba? ¿Por qué reducir una medida que tuvo un impacto positivo directo en miles de personas?", ha preguntado al conseller.

Asimismo, ha reivindicado que el transporte gratuito para menores de 14 años "del que tanto presume" el Consell "lo paga íntegramente el Gobierno de España". En cualquier caso, ha cargado contra la "improvisación" y las "prórrogas caóticas" del gobierno valenciano y ha denunciado la falta de una "política de transporte". Pese a ello, ha justificado el voto a favor del PSPV a este decreto al ser una medida "útil", aunque ha recalcado que "no basta" y ha exigido "más frecuencia, más líneas, más inversión, más diálogo y más planificación".

"¿MÓBILIS 30 O ESTAFA 30?"

Y Mª Josep Calabuig (Compromís) ha reprochado al conseller que "haga un Carlos Mazón" con este decreto y ha criticado el fin de la gratuidad para jóvenes de entre 14 y 31 años "después de tres años", una situación que llega "en el peor momento". "Nos obligan a volver a pagar", ha lamentado, por un transporte público que es "deficiente". Además, ha afeado a Martínez Mus que hayan estado "mareando cada seis meses" a los usuarios con las tarjetas de transporte, lo que ha provocado un "caos": "¿Móbilis 30 o estafa 30?".

En este sentido, ha advertido de que esta tarjeta "no es rentable si haces menos de 27 viajes al mes", algo que de Zárate (PP) "no sabe porque no pisa el TRAM o el metro", solo para "viajes inaugurales con Mazón y hacerse la foto", y ha preguntado al conseller de Infraestructuras "por qué cambian algo que funciona".

CIEGSA Y RECONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS

Por otro lado, el pleno ha convalidado también, con los votos del PP y Vox, el decreto ley 7/2025 de modificación de la ley de medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat para contar con el apoyo de la empresa pública Ciegsa para facilitar la reconstrucción de los centros educativos dañados por la dana del 29 de octubre.

Ciegsa asumirá así, de manera transitoria, los encargos de gestión por parte de la Conselleria de Educación que sean necesarios para agilizar los trabajos de conservación, rehabilitación y reconstrucción de los centros afectados por la dana.

PLAN DE VIVIENDA

Además, el pleno ha rechazado la toma en consideración de una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el nuevo plan estatal de vivienda, presentada por el PSPV. La iniciativa pedía aumentar los fondos destinados y comprometerse a que todas las viviendas que se financien con fondos públicos mantengan de manera indefinida la calificación como vivienda pública y protegida.

Vox había presentado una enmienda de sustitución, rechazada por los socialistas por ser "una burla", en la que reclamaba un nuevo plan de vivienda de manera "coordinada y consensuada" con las comunidades autónomas y la derogación de la ley de vivienda. Según el diputado Miguel Pascual, este plan son "cuatro números gordos mal puestos". "No es nada, es pura propaganda de Pedro Sánchez", ha cuestionado.

Entre el resto de grupos, Mª Josep Calabuig (Compromís) ha reprochado al Consell y al PP que la crisis de la vivienda sea "uno de sus últimos problemas" y ha preguntado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la consellera de Vivienda, Susana Camarero, "cuál es el problema" de aplicar la ley estatal para limitar los precios de alquiler. Y Fernando Pastor (PP) ha calificado la iniciativa de "cortina de humo" de los socialistas para "no hablar de lo que les preocupa".