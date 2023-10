PP rechaza en Corts una propuesta para blindar leyes LGTBI, pero aprueba un plan para personas vulnerables del colectivo

Los 'populares' reprochan a Compromís no haber hecho nada en 8 años en la Conselleria y la coalición "no se fía" del Consell



VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP y Compromís han protagonizado un desencuentro este martes en la Comisión de Igualdad y Políticas LGTBI de Les Corts a cuenta de sus propuestas sobre este colectivo: los 'populares' no han dado apoyo a la proposición no de ley de Compromís para "blindar" las leyes y políticas LGTBI, acusando a este partido de "no haber hecho nada" en ocho años al frente de la Conselleria, pero han sacado adelante --con la abstención de PSPV y del propio Compromís-- un plan para mejorar la atención a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad.

Así, el PP ha sacado adelante en solitario su propuesta en la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y Colectivo LGTBI de Les Corts gracias a la abstención de la oposición --a quienes han rechazado varias enmiendas--, mientras que ha votado en contra de la propuesta de Compromís que sí ha apoyado el PSPV-PSOE. Vox, por su parte, no ha presentado ninguna propuesta y ha votado en contra de las otras tres.

La que sí ha salido adelante insta al Consell a que, a través de la Dirección General de Diversidad, se cree un programa integral dirigido a personas LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad. Igualmente, insta al Ministerio de Igualdad a que se destinen recursos económicos para la implantación en las comunidades autónomas de programas específicos para la atención de personas LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad.

El PSPV ha presentado tres enmiendas a esta iniciativa. La diputada Cristina Martínez ha insistido en que se incluya en la exposición de motivos referencias interseccionales a las distintas situaciones que pueden acrecentar la vulnerabilidad, y ha puesto como ejemplo la discapacidad, la etnia o la falta de recursos.

Ha apuntado que en el texto del PP solo se hace mención a la edad y ha abogado por incluir más casuísticas dado que la manera de luchar contra esta vulnerabilidad es diferente en varios casos. También ha pedido una partida concreta del Consell y que se haga un estudio sobre estas situaciones.

La diputada 'popular' que ha defendido la iniciativa, Marisa Gayo, ha rechazado las enmiendas al considerar que parte de su intención ya se incluye en el texto, pero ha agradecido el tono a Martínez y le ha propuesto colaborar en el desarrollo de esta iniciativa.

El tono, no obstante, ha sido diferente en el debate con el diputado de Compromís Francesc Roig, a quien le ha reprochado su "sectarismo": "Con lo joven que es y lo antiguo que es su discurso". Roig, en su réplica, ha criticado que se dirigiera a él en estos términos y le ha pedido que su propuesta fuera "un poco más ambiciosa". El diputado pedía en su enmienda incorporar esta propuesta a la Estrategia Valenciana para la Igualdad LGTBI, vigente desde 2022.

El desencuentro entre ambos parlamentarios venía desde el primer punto del debate, el de la proposición de Compromís que el PP no ha apoyado. En su intervención, Roig ha señalado que su propuesta buscaba no dar "ni un paso atrás" en la consecución de derechos para el colectivo LGTBI y aseguraba que en su partido "no se fían" del nuevo Consell, en el que ha dicho que hay personas "abiertamente homófobas".

Gayo en su réplica le ha espetado que "dato mata relato" y le ha preguntado a Roig que "cómo se van a blindar leyes que están sin desarrollar". En este sentido, ha asegurado que 57 de las medidas que implican estas leyes "no tienen desarrollo" y ha criticado que Compromís pida al Consell que "en seis meses cumpla lo que ellos no hicieron en ocho años".