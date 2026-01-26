El PP rechaza las críticas de Morant a Llorca: "Tiene un problema de ego y de imposición por su falta de liderazgo"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha rechazado las críticas de la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por no haberla convocado a una reunión: "Tiene un problema de ego y de imposición por su falta de liderazgo en el PSPV".

Así lo ha manifestado después de que Morant haya criticado este lunes que Llorca (PP) no la haya contactado para reunirse con ella, como sí ha hecho con los síndics de Les Corts para mantener este próximo martes una ronda de encuentros.

"La postura y las declaraciones de Diana Morant respecto a una reunión con el 'president' de la Generalitat solo se pueden explicar por su problema de imposición. Está acostumbrada a que otros la impongan, como hicieron Ábalos y Santos Cerdán en su partido, o como hemos visto también con Sánchez cuando la impuso como ministra valenciana, donde hace de todo menos velar por los intereses de los valencianos. Ahora pretende también imponer las reuniones del president de la Generalitat", ha reprochado la diputada 'popular'.

Además, ha sostenido que Morant "no entiende que la lealtad institucional es precisamente lo que está haciendo el 'president' de la Generalitat a la hora de iniciar esa ronda de atención con los presidentes de las tres diputaciones y continuar con los síndics de los grupos parlamentarios".

"NO ES NADIE EN LES CORTS"

"El problema de Diana Morant --ha insistido-- es un problema interno con su falta de liderazgo en el PSPV, de ego y de imposición. No entiende que, por mucho que reestructure la situación de su grupo, ella no tiene acta de diputada autonómica, no forma parte de este hemiciclo y, por tanto, cuando Juanfran Pérez Llorca llama a los representantes de los grupos parlamentarios no la puede llamar a ella porque no es nadie en Les Corts Valencianes".

Respecto al documento de 26 propuestas que presentará el síndic del PSPV, José Muñoz, al jefe del Consell, Chulià se ha preguntado si los socialistas "han incorporado esa necesidad del fondo de nivelación para que los valencianos tengamos todos los recursos posibles y avanzar en la unidad y el consenso de esa Plataforma pel Finançament Just que sí había y que abandonó el PSOE". Un fondo que ha recordado que piden tanto la patronal autonómica CEV como los sindicatos CCOO PV y UGT-PV.