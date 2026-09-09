El PP replica a Morant que "si quiere hablar de educación pública se informe de lo que está haciendo el Consell"

Archivo - El PP sostiene que Educación "mantiene la mano tendida" ante la huelga docente: "Ahora los sindicatos deben decidir" - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha sugerido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que "si quiere hablar de educación pública se informe de lo que ya está haciendo este Consell", después de que la dirigente socialista haya prometido medidas que ya se han puesto en marcha en la Comunitat Valenciana.

Diana Morant ha asegurado este miércoles que esta es "la última vuelta al cole que hará el PP al frente de la Generalitat" y se ha comprometido a que, la próxima legislatura, los socialistas "volverán a situar la educación pública en el centro de las prioridades del Consell". Entre otras cuestiones, ha asegurado el PSPV bajará las ratios, aumentará las plantillas docentes y recuperará el Plan Edificant, si ganan las elecciones.

"Cuando cada día que te levantas no sabes si te toca ser ministra o líder de los socialistas valencianos, debe ser difícil enterarse de lo que está pasando en nuestros colegios e institutos", ha afirmado la portavoz de Educación del GPP. Y es que Morant, ha continuado, "ha ido a Gandia a prometer exactamente lo que este Consell ya está haciendo: más docentes, menos alumnos por aula, más infraestructuras, climatización, más apoyo a la inclusión y más recursos para las familias".

En un comunicado, la diputada 'popular' ha recordado que este curso la educación pública valenciana cuenta con una inversión de 7.749 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat para 2026 frente a los 4.900 millones de euros del último ejercicio del Botànic: un incremento de cerca del 57 por cietno. "Estamos ante una inversión récord en la Comunitat Valenciana, de 21 millones de euros cada día, que nos sitúa como la tercera comunidad autónoma que más invierte por alumno", ha destacado.

Además, ha destacado, el sistema cuenta con 83.921 docentes, 8.082 más que con el Botànic --y con 200 euros más de sueldo a partir de este mes, algo que el PSPV les negó 5 veces-- y el Consell ha puesto en marcha un plan con 5.000 nuevas incorporaciones en cuatro años, al tiempo que avanza en la reducción progresiva de las ratios.

Asimismo, la ejecución de las obras educativas alcanza el 90%, ya se han puesto en marcha medidas de climatización en centros de toda la Comunitat y la gratuidad de 0 a 3 años alcanza a 48.000 alumnos, con un ahorro de hasta 450 euros al mes por hijo para las familias. El Ejecutivo del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también apuesta por la inclusión con más recursos que nunca --sumando este curso 144 profesionales y 48 aulas más con este objetivo-- y por la FP, con 19 nuevos ciclos con fondos propios, ha profundizado la 'popular'.

"EL SANCHISMO NO ES CREÍBLE"

"Diana Morant afirma que, si hipotéticamente ganan las elecciones, harán todo lo que no hicieron en ocho años durante los Gobiernos de Ximo Puig y Mónica Oltra y que ahora el Consell de Pérez Llorca está arreglando", ha apuntado la portavoz parlamentaria de Educación, para subrayar que "el sanchismo no es creíble".

En opinión de Gascó, "resulta curioso que quienes gobernaron durante ocho años y no hicieron ninguna de estas cosas ahora vengan a descubrírnoslas, justo cuando se acercan las elecciones". "Que no venga nadie a dar lecciones de educación pública con estas cifras, y menos quienes fueron incapaces de atender durante ocho años las reivindicaciones de la comunidad educativa. La Comunitat Valenciana está hoy en la vanguardia educativa", ha señalado.

"Morant no solo llega tarde, sino que llega sin los deberes hechos. No necesitamos que el PSPV prometa lo que ya estamos cumpliendo: necesitamos que la ministra sea un poquito más valenciana y menos sanchista", ha concluido.