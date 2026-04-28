El PP tacha de "suflé político" la prioridad nacional, sin fecha de debate en Les Corts, y ve "sensato" el arraigo

El síndic del PP, Nando Pastor, junto a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox) - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha sostenido que el debate abierto en las últimas semanas en torno al concepto de ‘prioridad nacional’, que defiende Vox para anteponer a los españoles en el acceso a prestaciones y servicios públicos, es un “suflé político” que, en su opinión, interesa a la izquierda. Además, ha defendido que es “sensato” hablar de arraigo y de empadronamiento.

Entre los grupos de la oposición, José Mª Llanos ha asegurado que su partido no entra en “cuestiones terminológicas” y está a favor de “destinar los servicios sociales a quienes los pagan con sus impuestos, mientras tanto José Muñoz (PSPV) como Joan Baldoví (Compromís) han exigido al ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que aclare su postura sobre la ‘prioridad nacional’ aunque han augurado que aceptará todo lo que Vox le exija.

Así lo han manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics, al ser preguntados por la proposición no de ley (PNL) registrada la semana pasada por Vox en la que pide instaurar la ‘prioridad nacional’ en el acceso a vivienda y ayudas sociales en la Comunitat Valenciana. Todavía no tiene fecha de debate, ya que no se ha incluido en el orden del día del pleno de Les Corts de la próxima semana.

Desde el PP, Pastor ha acusado a PSPV y Compromís de estar interesados en que “este suflé crezca” cuando, según él, también están “de acuerdo con el Partido Popular sobre el criterio del arraigo, que no es otro que el del empadronamiento y es algo bastante manido y utilizado por los gobiernos de izquierda”.

Ha puesto como ejemplo la Ley de Renta Valenciana de Inclusión de 2017, durante el primer gobierno del Botànic, “cuya artífice se llamaba Mónica Oltra” [exvicepresidenta y exconsellera de Servicios Sociales] y que “establecía estar empadronado o tener residencia efectiva durante 12 meses en la Comunitat”.

También ha señalado que hay ayuntamientos valencianos gobernados por el PSPV como Mislata, Paterna o Sagunt, en los que se pide un año de empadronamiento para acceder a ayudas. “Cuando lo hace el PP parece que estamos rozando la línea del racismo", se ha quejado.

Y ha reivindicado: “Nosotros estamos a favor del arraigo, con toda la naturalidad del mundo, con toda la tranquilidad, con toda la normalidad y con sentido común. Tres años de gobierno del PP en la Comunitat Valenciana, cinco meses de Pérez Llorca y ni un solo caso de exclusión, de maltrato o de nada parecido a lo que dicen Muñoz y Baldoví”.

Preguntado entonces por si están a favor del arraigo y no de la ‘prioridad nacional’, el síndic ‘popular’ se ha limitado a indicar que “para votar algo debería ir a pleno” y a reiterar que el criterio del arraigo ya “se está practicando” y no lo ha “inventado” el PP: “Estamos hablando de cosas sensatas como el empadronamiento”.

Cuestionado por si es a Vox a quien interesa alimentar este debate, Pastor ha indicado habría que preguntárselo a ellos. Y al ser repreguntado por si el PP apoya o no la ‘prioridad nacional’, se ha vuelto a remitir al arraigo.

LOS PESCADORES ANTES DE LA PRIORIDAD NACIONAL

Por su parte, el síndic de Vox ha explicado que su PNL sobre este tema no se debatirá en el pleno del 6 y 7 de mayo porque han considerado prioritario defender una iniciativa para proteger a los pescadores de l’Albufera, algo a lo que se comprometieron con ellos.

Ahora bien, ha destacado que en la sesión de control de este jueves preguntará a Llorca sobre el “colapso” de los servicios públicos y ahí, “desde luego”, hablará sobre la ‘prioridad nacional’.

Sobre si es un debate terminológico, ha remarcado que no es filólogo y ha insistido en que Vox quiere ”destinar los servicios sociales a quienes los pagan y soportan con sus impuestos”. “Lo que menos nos importa son las cuestiones terminológicas, nos importan los contenidos (...) Cuando hablamos de ‘prioridad nacional’, hablamos de los nacionales primero y sin exclusividad de nadie”, ha subrayado.

Llanos ha asegurado que PP y Vox ya pactaron medidas al respecto sobre “vivienda y renta valenciana de inclusión” en el pacto de investidura de Llorca, al tiempo que ha garantizado que “siempre” seguirán exigiéndolo en “cualquier otro” futuro acuerdo.

Respecto a cómo se podría aplicar la ‘prioridad nacional’, ha remarcado que “nunca” van a incumplir la ley, porque según él saben hasta dónde llegan las competencias autonómicas, y no ha querido opinar sobre cuántos años de empadronamiento se debería exigir a un español para acceder a servicios públicos.

PSPV PIDE UN CORDÓN DEMOCRÁTICO Y COMPROMÍS VE POSTUREO

José Muñoz (PSPV) ha denunciado que Llorca “sigue sin pronunciarse sobre una cuestión puramente racista” que rechaza “el conjunto de la sociedad española” y también el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, o el papa León XIV. También ha acusado al síndic de Vox de “mentir” al decir que la ‘prioridad nacional’ está incluida en un acuerdo de investidura que “nadie conocemos”.

“Exigimos a Pérez Llorca que publique sus acuerdos con Vox, que diga hasta dónde está dispuesto a llegar y un cordón democrático para que este concepto sea desechado desde ya”, ha urgido, ya que de lo contrario ha advertido que “dentro de unos años, con un gobierno de PP y Vox en España, se podrían volver a aplicar las leyes de Núremberg” de la Alemania nazi.

Y Joan Baldoví (Compromís) ha sostenido que Vox todavía no lleva al pleno su PNL de ‘prioridad nacional’ porque “están negociando entre bambalinas los presupuestos” de la Generalitat con el PP.

De hecho, ha asegurado que ha preguntado a Vox en la junta de este martes sobre si presentarán esta PNL “y no han dicho nada”. “Aparecerá cuando a Vox le interese que aparezca”, ha augurado.