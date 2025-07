El PP se une a PSPV y Compromís en la Diputación y aprueba una moción en defensa del valenciano en la ciudad de Alicante

ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante, reunido en la sesión ordinaria de julio, ha aprobado con los votos a favor de PP, PSPV y Compromís (27) una moción presentada por la coalición valencianista "en defensa de la oficialidad del valenciano" en la capital alicantina y en señal de "condena" a la "persecución lingüística". La portavoz de Vox, Gema Alemán, ha sido la única que la ha rechazado.

Los valencianistas han elevado a la institución provincial esta propuesta después de que el pasado 26 de junio el Ayuntamiento de esta ciudad diera luz verde a una declaración institucional, con los votos de PP y Vox, para instar a Les Corts a la eliminación del término municipal de Alicante como territorio de predominio lingüístico valenciano para su inclusión en la zona de predominio castellano en la Llei d'Ús y Ensenyament del Valencià (LUEV).

En el pleno de este miércoles, una diputada provincial 'popular' que también es edil en el consistorio de Alicante, Cristina García, se ha unido, junto con el resto del PP, a PSPV y Compromís para votar a favor de la propuesta de los valencianistas.

Esto choca con la postura de Vox, que la ha rechazado, y cuya declaración institucional impulsada en el Ayuntamiento y aprobada allí por los 'populares' es contraria al contenido al que se ha dado luz verde en la Diputación.

La moción ha salido adelante después de que Perles (Compromís) haya aceptado una enmienda 'in voce' presentada por los 'populares', que han indicado que "la Diputación no puede oponerse a la autonomía de otra entidad local", como es el consistorio de Alicante, y señalar que "la cuestión debatida no es una competencia propia de la institución provincial", según ha señalado el diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor.

En el texto aprobado, finalmente se acuerda "reafirmar el compromiso de la Diputación en la defensa del valenciano como lengua oficial histórica y de convivencia" y "el reconocimiento de la ciudad de Alicante" como zona de "predominio lingüístico valenciano según la LUEV".

Durante el debate de la moción, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha agradecido al PP su voto a favor, aunque ha insistido en que lo que 'populares' y Vox aprobaron en el pleno de Alicante fue "un error y una vergüenza". "El PP se equivocó y se dejó arrastrar por Vox, que vive totalmente ajeno a la realidad con políticas trumpistas", ha agregado.

Desde el PSPV, el edil Raúl Ruiz, que también integra la corporación del Ayuntamiento de Alicante, ha reiterado su "apoyo firme y decidido" a la moción de Compromís porque, según ha indicado, defender el valenciano no es solo hablar de una lengua, sino de "derechos fundamentales, identidad colectiva y convivencia democrática".

"DIVIDIR CON UN DEBATE QUE NO EXISTE"

Ruiz cree que la propuesta aprobada por la derecha en el consistorio alicantino pretende "dividir" a la ciudadanía "con un debate que realmente no existe en las calles" y ha criticado la "vergonzosa complicidad" del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, quien, a su juicio, "vive arrodillado ante la extrema derecha" y "sería capaz de vender el castillo de Santa Bárbara con tal de que Vox continúe ayudándole a tapar sus escándalos".

También ha recordado que el grupo municipal socialista anunció su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo en los tribunales si finalmente salía adelante la declaración institucional en el pleno de Alicante.

CRÍTICAS AL BOTÀNIC POR "IMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA"

De otro lado, Pastor (PP) ha apuntado al anterior gobierno autonómico del Botànic como la "causa directa" del "descenso del uso del valenciano en la provincia de Alicante" e incluso en zonas de Valencia y Castellón por una "política de imposición" de la lengua.

El diputado 'popular' ha indicado que "sencillamente" su grupo quiere que "se cumpla" la LUEV, tras lo que ha abogado por "buscar el consenso" en defensa de la lengua valenciana porque es la "propia" de la ciudadanía de esta autonomía, aunque "no la común" para toda la población.

"Hagamos un esfuerzo por generar un clima de consenso en defensa de esta lengua y respetar los derechos de todos los ciudadanos de la provincia de Alicante, hablen en la lengua que hablen, castellano y valenciano", ha zanjado Pastor.

"SESGO IDEOLÓGICO Y DESPRECIO A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL"

Por su parte, Alemán (Vox) ha justificado el rechazo de su grupo a la moción presentada por Compromís con el argumento de que es una iniciativa "cargada de sesgo ideológico, alejada de la realidad social y con un marcado desprecio a la autonomía municipal y la voluntad mayoritaria de los ciudadanos".

En este sentido, ha reiterado su "total respaldo" a la declaración institucional aprobada por PP y Vox en el Ayuntamiento de Alicante, mediante un "respaldo democrático", el pasado 26 de junio, y ha abogado por instar a Les Corts a modificar la LUEV y "ajustar el marco lingüístico a la realidad sociológica" para "garantizar la libertad, la neutralidad institucional e igualdad de trato para todos los alicantinos".

En este punto, Perles (Compromís) ha replicado que no cree que el Botànic haya hecho políticas de "imposición lingüística" y se ha dirigido en particular a la portavoz de Vox: "¿Sería usted capaz hoy, aquí, de escribir un texto de no más de cinco o seis líneas en valenciano? Le reto. Sé que no, porque no existe esa imposición. A mí sí que me han impuesto hablar en español cada vez que voy al juzgado, sin ir más lejos".

Alemán le ha replicado que Vox "defiende" el valenciano como "parte" del "legado cultural" y ante la petición trasladada por Perles le ha contestado que ella no tiene la obligación "ni de hablar ni entender valenciano", pero que todos sí tienen "la obligación de entender y hablar español".