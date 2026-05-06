El PP ve "legítimas" las demandas del profesorado y apela al consenso: "Sería injusto que pagasen justos por pecadores"

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat valenciana, Maria del Carmen Ortí Ferre (d), durante la inauguración de la 61ª edición de la Fira del Llibre de Valencia en los Jardines del Real / Viveros, a 30 de abril de 2026, en Va - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PP considera "legítimas" las demandas de los sindicatos docentes convocantes de la huelga indefinida en la educación valenciana no universitaria, pero pide tener en cuenta también los intereses del alumnado ante el final de curso, por lo que confía en que desde el Consell puedan agotar "cualquier posibilidad de consenso para posibilitar acuerdos" y evitar esta situación. "Sería injusto que pagasen justos por pecadores", avisan los 'populares'.

Por su parte, Vox ve "justas" las reivindicaciones de los docentes pero carga contra los sindicatos, mientras que el PSPV insta al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "tomar las riendas" y negociar, y Compromís califica de "irresponsable" la actitud del Gobierno valenciano ante la convocatoria de huelga y lamenta la falta de diálogo por parte de la Conselleria.

Así lo han manifestado desde los diferentes grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, el día en que los sindicatos docentes han instado a la Generalitat a aprovechar la oportunidad de negociar con una "propuesta real sobre la mesa" y evitar así el paro que, si no hay acuerdo de última hora, arrancará el próximo lunes, 11 de mayo.

Desde el PP, Nando Pastor ha garantizado que la voluntad del Consell "es la del diálogo, el consenso y la de tender la mano" y ha valorado que la consellera de Educación, Carmen Ortí, está "agotando hasta el último minuto cualquier posibilidad de consenso" para "posibilitar acuerdos". Dicho esto, ha señalado que los intereses de los profesores son "legítimos", pero también se tienen que "ponderar" los de los "miles de alumnos valencianos" que van a afrontar "probablemente el examen más difícil de sus vidas".

"Las dos cuestiones deben ponderarse, medirse, deben encontrarse caminos y soluciones que, salvaguardando los intereses de lo que es un aumento salarial, contra el cual nadie tiene nada en contra, hay que preocuparse por el interés de los estudiantes", ha apostillado.

DURANTE EL BOTÀNIC, "CERO HUELGAS"

En este punto, ha reconocido que le "llama la atención" que durante los ocho años de gobierno del Botànic "hubo cero incrementos salariales al profesorado, pero curiosamente también hubo cero huelgas" y ha reivindicado que la última subida salarial al profesorado en la Comunitat Valenciana "vino de la mano del PP". "Es importante que estos datos estén sobre el tapete", ha subrayado.

Preguntado por si considera justas las reivindicaciones del profesorado, ha replicado que son "legítimas": "No sé si justas o no, porque no estoy metido dentro. Considero que es legítimo que un colectivo reivindique aquello que considere oportuno, pero también es muy importante tener en cuenta a ese colectivo de alumnos".

Por tanto, a su juicio ante este conflicto "se debe de alcanzar una posición, la que sea", en la que "se salvaguarden por encima de todos esos derechos" de los alumnos y ha valorado que la consellera de Educación "es la que está ahí negociando".

Sobre el hecho de que el PSPV acuse a Llorca de esconderse ante la huelga, Pastor ha defendido que el 'president' "nunca se ha escondido" y "siempre ha dado la cara" en "todo aquello que interesa a la Comunitat Valenciana". "Siempre está ahí dando la cara, negociando y con la mano tendida, que caracteriza su acción política desde el minuto uno", ha asegurado.

EL PP LLAMA A BALDOVÍ "DEMAGOGO VENIDO A MENOS"

Y sobre la acusación de Compromís a Ortí de inventarse la cifra de los 2.400 millones de euros que costarían estas reivindicaciones de los profesores, el síndic 'popular' ha señalado que la coalición es "víctima de su propia capacidad inventiva": "Compromís es solo una máquina, especialmente su síndic, que es un demagogo venido a menos. Tiene credibilidad cero por todo lo que está haciendo".

A su juicio, Baldoví "necesita la espuma para sobresalir un poco de su situación actual, que no es la de otra que la de palmero, que otros la llamamos habitualmente pagafantas del Gobierno de España, y entonces necesita inventar".

VOX ACUSA A LOS SINDICATOS DE "MANIPULAR"

Mientras, desde Vox, José Mª Llanos ha afirmado que las reivindicaciones de los profesores son "justas" tras reconocer que se ha producido "una caída del poder adquisitivo" de los mismos. "Uno ya tiene una edad y les puedo recordar a algunos que la pérdida de poder adquisitivo empezó curiosamente con el PSOE de Felipe González. Es cierto que se fue incrementando con los futuros gobiernos de España, pero es una pérdida ya muy asentada y bastante crónica", ha expuesto.

Sobre la convocatoria de huelga, ha valorado que la Conselleria de Educación tiene "plena predisposición para establecer la negociación correspondiente", pero ha hecho hincapié en que durante el Botànic los sindicatos "no realizaron una sola manifestación ni una sola huelga cuando se les negó cinco veces una subida salarial". Además, ha pedido que se garanticen los servicios mínimos para que los alumnos puedan realizar los exámenes finales y las pruebas de la PAU.

De hecho, ha acusado a los sindicatos de intentar "manipular la situación" con una visión "estrictamente sectaria y política" y ha considerado que también "podrían preocuparse por el incremento de agresiones y de violencia que se está produciendo en los colegios".

Sobre si ha faltado más diálogo por parte de la Conselleria, ha admitido que "los esfuerzos nunca son suficientes" y ha sostenido que esa es "la responsabilidad de las administraciones". No obstante, ha destacado que Educación está poniendo "toda la carne en el asador para resolver este conflicto".

Y sobre si considera una casualidad la convocatoria de huelga a un año vista de las elecciones, Llanos ha sostenido que, con "la izquierda y sus sindicatos apesebrados, nada es casualidad": "No me parece ninguna casualidad todo lo que prepare la izquierda, porque simplemente en la crispación y en el revuelo quieren ganar".

EL CONSELL HA "COLAPSADO"

Por el contrario, José Muñoz (PSPV) ha asegurado que el Consell de Juanfran Pérez Llorca "ha colapsado en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos" y ha reclamado al 'president' de la Generalitat que "asuma el liderazgo en este asunto". "No es razonable que con una huelga educativa indefinida a la vuelta de la esquina no tome las riendas y se ponga a negociar", ha argumentado, al tiempo que ha acusado al jefe del Consell de estar "escondido" y le ha instado a convocar elecciones.

Además, ha reprochado a la consellera de Educación, Carmen Ortí, que lo que haga sea "culpabilizar a los profesores, criminalizándolos, identificándolos como personas codiciosas por esa mejora salarial justa que piden". Y le ha exigido que se "siente a dialogar" con los sindicatos y que no se "invente cifras" como los 2.400 millones de euros de "incremento de presupuesto".

Y desde Compromís, Joan Baldoví ha calificado de "absolutamente irresponsable" la actitud del 'president' de la Generalitat y de la consellera de Educación por no llegar a un acuerdo con los sindicatos y ha mostrado su apoyo a la convocatoria de huelga por ser "justa". Asimismo, ha reprochado al Consell que sí tenga dinero para las escuelas concertadas que segregan a niños y niñas, para los inspectores educativos, pero no para los docentes.

También ha considerado que falta "diálogo" por parte de la Conselleria que lidera Ortí: "Creo que debería ir a clases de repaso de matemáticas, porque da unos números que nadie entiende, dice una cifra que nadie sabe dónde se ha sacado. Le recomendaría que repase matemáticas, que aprenda a sumar y multiplicar, y que no diga esas cifras alegremente". Y le ha pedido "un poco más de humildad" y que se siente a negociar con los docentes.