El PP ve "utilización mediática" en volver a llamar a Mazón al Congreso por la dana: "Es un tema bastante cerrado"

Archivo - El expresident de la Generalitat Carlos Mazón (fila superior, i) durante un pleno, en Les Corts Valencianes, a 22 de julio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha considerado que el hecho de volver a llamar al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón a la comisión de investigación sobre la dana del Congreso persigue "espectáculo" y ha acusado al PSOE y Sumar --con mayoría en la Mesa de la comisión-- de llevar a cabo una "utilización mediática" de este asunto, que a su juicio ya está "bastante cerrado".

De este modo lo ha expresado, en declaraciones a los medios este lunes, el día en que la comisión del Congreso vuelve a interrogar por segunda vez a Mazón, en una sesión en la que se ha convocado también al que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

"Los que la han convocado tendrán que dar explicación de por qué se convoca, si a parte por el espectáculo y la cuestión mediática que siempre persigue el PSOE en estas cuestiones, la utilización, como ha sido desde el primer día del tema de la dana, serán los que tengan que explicarlo", ha expuesto. Dicho esto, ha mostrado "respeto siempre a todas las instituciones, no solo a las judiciales", sino "en este caso al poder legislativo de Madrid también".

Cuestionado sobre si el PP espera algo de esta segunda comparecencia de Mazón, Pastor ha replicado que eso lo tendrán que explicar "los que la han convocado". "No sé qué es lo que persiguen ni qué dejan de perseguir", ha añadido.

Además, el síndic 'popular' ha criticado, aunque con "todo el respeto al Congreso de los Diputados", la "utilización mediática que hace el Partido Socialista y la izquierda en general de estas cuestiones". "Lo han hecho desde el minuto uno", ha remarcado.

"UN TEMA BASTANTE CERRADO"

Sobre si las explicaciones dadas por Mazón hasta ahora les parecen suficientes, Nando Pastor ha indicado que, para el PP, este es "un tema bastante cerrado". "Nosotros hemos hecho el trabajo serio, riguroso. Aquí se ha comparecido, aquí se han producido dimisiones, aquí se han producido ceses políticos", ha valorado.

Mientras, ha cuestionado sobre el PSOE: "Enfrente tenemos un partido con problemas mucho más graves, probablemente, donde no se ha tomado ninguna medida. No se ha tomado el verbo dimitir, ellos no suelen conjugarlo, no lo hacen nunca".

En definitiva, ha considerado que el PP ha dado "respuesta correcta" porque "se han producido ceses políticos, dimisiones políticas de la primera autoridad política de la Comunidad" y enfrente hay "un Partido Socialista que ni con Adamuz ni con Ceuta, ni con el apagón, ni con ninguno de los casos importantes de Estado que les afectan han hecho absolutamente nada". "No han reconocido siquiera el más mínimo error", ha zanjado.

COMISIÓN DANA DE LES CORTS

Y cuestionado sobre el hecho de que el PSPV haya presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar reabrir la comisión de la dana en Les Corts Valencianes, el síndic del PP ha afeado a los socialistas que tengan "por costumbre" llevar a los tribunales "todo aquello que no le gusta, cómo queda o cuál es el resultado" para "desprestigiarlo".

"Lo hace con los jueces, lo hace con compañeros de ustedes, los periodistas, lo hace con los medios de comunicación en sí, lo hace absolutamente con todo el mundo. Y cuando un dictamen, una resolución no les gusta, pues la critica, la ponen en tela de juicio", ha denunciado, al tiempo que ha reprochado al PSPV que critique en este caso "la falta de transparencia y de información".

Frente a ello, ha defendido: "Aquí los únicos que comparecieron, o mejor dicho, los únicos que no comparecieron fueron los representantes del Gobierno de España porque no quisieron. Y la única información que falta en esa comisión de investigación es la que no quiso aportar --la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana-- Pilar Bernabé y el Gobierno de España. Poco más que dedicarle a este tema porque es un poco absurdo".