PP y Vox abandonan el pleno de Alcoi antes de debatir una moción sobre convocar elecciones tras la dimisión de Mazón

Salón de plenos del Ayuntamiento de Alcoi después de que PP y Vox hayan abandonado la sesión - GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS DE ALCOI

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han abandonado el pleno del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) este viernes antes de debatir una moción presentada por Compromís, aprobada junto con los votos de PSPV y Guanyar, en la que se ha pedido la convocatoria de elecciones autonómicas tras la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat.

La salida de los ediles de estas formaciones se ha producido después de que el vicealcalde, Àlex Cerradelo, que es de la coalición valenciacnista, haya argumentado la inclusión del punto en el orden del día por el procedimiento de urgencia.

En este sentido, ha indicado que ello se debe a que el anuncio de dimisión de Mazón se produjo "después de la junta de portavoces, cosa que impedía la presentación en tiempo y forma de la moción" en esta sesión. "No podemos ser adivinos", ha añadido.

Así, Cerradelo ha recalcado que "no existe posibilidad de aplazarla a otro pleno" porque la elección del nuevo jefe del Consell podría producirse en un pleno de investidura en Les Corts "entre el 24 y el 28 de noviembre", por lo que la presentación del texto con estos puntos de acuerdo "no tendría ningún sentido" en la siguiente sesión ordinaria.

PP: "CIRCO ORGANIZADO POR LA IZQUIERDA"

Seguidamente, el portavoz del PP en el consistorio alcoyano, Carlos Pastor, ha avanzado el voto en contra a la urgencia de la moción ya que, a su juicio, se ha producido "un claro fraude de ley" porque dicha urgencia "no se puede justificar" en "razones de oportunismo o conveniencia política".

"Estamos valorando impugnar este acto ante la jurisdicción porque entendemos que es nulo de pleno derecho. Por ese motivo, también les adelanto que no vamos a estar presentes en el debate de esta moción de la vergüenza, que no hace más que seguir utilizando políticamente a las víctimas de la dana para sacar un beneficio partidista. Lo siento, pero no vamos a participar de este circo organizado por la izquierda", ha agregado.

Posteriormente, se ha sometido a votación la incorporación de la moción de Compromís en el orden del vía por la vía de urgencia, que ha salido adelante con el apoyo de PSPV, Compromís y Guanyar. Por su parte, PP y Vox, tras votar en contra, han abandonado el salón de plenos.

ALCALDE (PSPV): "POCA ALTURA POLÍTICA"

Antes de finalizar el pleno, el alcalde de Alcoi, Toni Francés (PSPV), ha defendido que el debate de esta moción era necesario por "dignidad" y "ejercicio democrático" ante el sentimiento de "vergüenza y deshonra de tener un 'president' como Mazón".

Del mismo modo, sobre el hecho de que los concejales de PP y Vox hayan abandonado el salón de plenos, el primer edil alcoyano ha lamentado su "poca altura política" y ha calificado como "vergonzoso" el comportamiento de ambas formaciones, que "retrata muy bien cuál es su altura moral".

En esta línea, se ha referido al caso concreto del portavoz del PP: "Siempre que se ha tenido que debatir una cuestión para exigir al señor Mazón cuestiones que eran fundamentales para Alcoi, se ha puesto de espaldas a la ciudadanía, a los alcoyanos y alcoyanas, y a favor del señor Mazón, a quien debe su puesto, porque todos sabemos que fue elegido, no de una manera democrática, sino que fue elegido por amistad personal con el señor Mazón. Y una vez más hoy, para defender al señor Mazón, da la espalda a todo el pueblo de Alcoi representado en el salón de plenos".

De otro lado, el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha criticado el abandono de PP y Vox del salón de plenos antes de debatir esta moción al creer que incurren en una "falta de respeto" al consistorio.