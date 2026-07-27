PP y Vox aprueban sus enmiendas a la ley de acompañamiento que excluirán de ayudas a personas en situación irregular

Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han aprobado en la comisión de Economía de Les Corts sus enmiendas parciales a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, entre ellas varias que incluyen el concepto de ‘prioridad nacional’ en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda, una que establece que el desarrollo reglamentario contemple "la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular" y otras de Vox para prohibir el uso del burka o el niqab en espacios públicos.

En cambio, ambos grupos han rechazado todas las propuestas presentadas por PSPV y Compromís, al igual que sucedió con los presupuestos. Entre las enmiendas del PP, Vox solo ha votado en contra de una que pedía establecer los sistemas de turno libre y promoción interna en la selección de los funcionarios de Policía Local, mientras los 'populares' han apoyado todas las del grupo minoritario.

El pleno de Les Corts del próximo viernes aprobará previsiblemente la ley de acompañamiento sin sorpresas, una sesión que pondrá fin al calendario parlamentario hasta septiembre. Será el presidente de la comisión, el socialista Toni Gaspar, quien expondrá el dictamen ante el pleno, según han acordado los grupos.

En concreto, entre las enmiendas aprobadas se establece que el desarrollo reglamentario de la 'prioridad nacional' contemple "la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico".

También se contemplará, "en todo caso", un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; la vinculación del acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema".

Y se incluye "como razón objetiva de denegación de acceso y permanencia" en establecimientos públicos a las personas que porten "prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, impidiendo su identificación visual o reconocimiento facial", al tiempo que se establece llevar la cara descubierta como una de las obligaciones de los funcionarios y, a petición de Vox, como una obligación de los usuarios del transporte público o quienes accedan a centros sanitarios o acudan a actividades recreativas. Se establece que los agentes de los cuerpos de Policía Local deberán vigilar el cumplimiento de estos preceptos.

Por otro lado, el PP ha retirado una enmienda que había registrado para realizar cambios en la Ley 12/2018, de publicidad institucional, y Vox ha realizado una corrección de errores en una de sus enmiendas sobre el empadronamiento para establecer que sea "de manera continuada o interrumpida".

PP: "NO ESTAMOS PERJUDICANDO A NADIE"

En declaraciones a los medios antes de la comisión, el síndic del PP, Nando Pastor, ha rechazado hablar de “cuestiones semánticas” sobre la ‘prioridad nacional’, ya que ha insistido en que se basa en el “arraigo” y en el empadronamiento: “No estamos haciendo nada extraño, no estamos perjudicando absolutamente a nadie”.

El ‘popular’ ha reiterado que la exvicepresidenta Mónica Oltra ya “pedía el empadronamiento para conceder o no la renta valenciana de inclusión a un inmigrante”, como también “los pocos ayuntamientos que quedan del Partido Socialista y la propia Gandia de Diana Morant”, líder del PSPV y ministra.

Por eso ha pedido “no hacer polémica” con estas enmiendas que incluyen “una serie de requisitos”, al tiempo que ha reivindicado la “hazaña” de sacar adelante los presupuestos y la ley de acompañamiento en julio, “dos muy buenas noticias que se ven después reflejadas en la gestión del día a día para los valencianos”.

Preguntado por qué ha cambiado desde los cambios que introdujo el Consell el pasado abril en la renta valenciana de inclusión –estableció una exigencia de 18 meses de empadronamiento que ahora se eleva a tres años–, Pastor ha sostenido que es “un criterio” basado en el “arraigo”, algo que según él “lo aplicó y lo inventó el Botànic”: “El tema de fondo, el empadronamiento, es exactamente el mismo”.

También ha defendido el apoyo a las enmiendas de Vox para prohibir el acceso a establecimientos a personas con la cara tapada, que según él “atienden a una cuestión de seguridad” y de “identificación visual”. Se ha preguntado, en alusión al uso del burka y el niqab, si “no deberíamos estar en contra de que a una mujer hoy, en pleno siglo XXI, se le impusiese cómo debe vestir”.

VOX HABLA DE "SENTIDO COMÚN"

Desde Vox, Mª Teresa Ramírez ha destacado “‘prioridad nacional’, seguridad y menor presión fiscal” como pilares de las enmiendas aprobadas en la ley de acompañamiento. En el primer caso, ha defendido que se han incluido “requisitos” y “baremación de puntos” para que la vivienda y las ayudas sociales lleguen “a los españoles” por “sentido común”.

Ramírez ha afirmado que "ha habido confusión" sobre las enmiendas sobre vivienda. "Existe un requisito de acceso al registro de demandantes basado en el empadronamiento histórico acumulado: cinco años para el alquiler de vivienda pública y diez años para la compra. Una vez cumplido ese requisito, entra en funcionamiento un sistema de baremación por puntos", ha aclarado.

Cuestionada por la enmienda que habla de excluir de las ayudas a personas en situación irregular, la diputada ha sostenido que se debe a “ordenar y priorizar” los recursos en base a unos “requisitos de acceso al empadronamiento”: “No se excluye a nadie arbitrariamente”.

En materia de seguridad, ha aludido a que existe “una inmigración masiva y descontrolada” y ha abogado por que “la cara esté al descubierto” en espacios públicos. Y sobre la bajada de los tramos del IRPF ha reiterado que está “en el ADN de Vox”.

CRÍTICAS DE PSPV Y COMPROMÍS

Por su parte, José Antonio Díaz (PSPV) ha denunciado que “se entierra la poca dignidad que le quedaba al PP para desgracia de los valencianos”. “Más que ley de acompañamiento es ‘ley de te acompaño en el sentimiento”, ha ironizado.

Ha acusado a los ‘populares’ de “comprar el discurso racista de Vox para darle rango de ley”, lo que a su juicio convierte a la Comunitat “en un laboratorio de las políticas más extremistas de la derecha” mediante una “separación entre ciudadanos de primera y de segunda”.

El diputado socialista ha lamentado así que “es un día triste para los valencianos” ante el “apoyo indisoluble entre PP y Vox a todas sus enmiendas sencillamente vergonzosas”.

Y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que el PP “se arrodille una y otra vez a los extremistas de Vox para impregnar las leyes valencianas de racismo, xenofobia y odio”, algo que cree que supone “introducir la basura ideológica de la extrema derecha” en la Comunitat.

Por contra, Baldoví ha defendido que Compromís había presentado enmiendas a la ley de acompañamiento como retirar los fondos que la Generalitat destina a la Fundación Toro de Lidia para destinarlo a la gestión de emergencias –”menos toreros y más bomberos”–; quitar los privilegios a los ‘expresidents' de la Generalitat para que “Mazón deje de tener coche oficial, asesor y piso a su disposición”, o dedicar recursos para la instalación de aire acondicionado en viviendas.

Según ha expuesto, con las enmiendas de PP y Vox y las de Compromís se demuestra que “hay dos maneras de gobernar, dos modelos absolutamente diferentes: uno de recortar derechos y dar privilegios a los ricos y otro de recuperar derechos que se han perdido durante estos tres años de gobierno”.