PP y Vox aprueban la ley de acompañamiento con prioridad nacional y cierran un curso de sintonía total salvo en la AVL

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (de espaldas), durante un pleno, en Les Corts Valencianes, a 22 de julio de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha aprobado este viernes la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos para 2026, de nuevo con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV y Compromís.

PP y Vox ponen así fin a un curso parlamentario en el que han exhibido una sintonía casi total en sus propuestas, desde que ambos invistieran como ‘president’ de la Generalitat al ‘popular’ Juanfran Pérez Llorca hace ocho meses. La única discrepancia surgió en los recortes presupuestarios de casi un millón de euros que pedía Vox para la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): el PP se opuso y los de Abascal finalmente votaron a favor de esta sección y del resto del presupuesto.

En la ley de acompañamiento, varias de las enmiendas incluidas por PP y Vox incluyen el concepto de ‘prioridad nacional’ en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda, además de establecer que el desarrollo reglamentario contemple "la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”.

En la práctica, esto se traduce en que se pedirá "un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" para recibir ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, además de tener en cuenta "la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema".

Los ‘populares’ también aceptaron propuestas de Vox para prohibir el uso del burka y del niqab, al incluir en la ley de acompañamiento "como razón objetiva de denegación de acceso y permanencia" en espacios públicos --incluyendo transporte y centros sanitarios-- y establecimientos a las personas que porten "prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, impidiendo su identificación visual o reconocimiento facial". Los funcionarios deberán cumplir este precepto, que quedará bajo la vigilancia de los cuerpos de Policía Local.

Además, el PP permitió incluir las rebajas fiscales pedidas por Vox para extender la reducción del IRPF aprobada por el Consell para “rentas medias y bajas” a las de más de de más de 100.000 euros, así como un aumento de uno a dos millones del mínimo exento en el impuesto sobre patrimonio.

Con todas estas propuestas, PP y Vox han demostrado una unidad total que se rompió en la comisión de Presupuestos del pasado lunes cuando los de Abascal votaron en contra de una enmienda del PP sobre el acceso a la Policía Local. Sin embargo, ambos grupos solventaron in extremis este jueves la discrepancia al registrar una propuesta conjunta.

En esta enmienda, presentada a menos de 24 horas del pleno, se establece la posibilidad de acceso por turno libre a las categorías de comisario y comisario principal en los cuerpos de Policía Local en ciudades de más de 500.000 habitantes, algo que en la Comunitat Valenciana solo afectaría a València. Desde el PSPV denunciaron que supone un "traje a medida" para contentar a las pretensiones de la alcaldesa de València y diputada del PP en Les Corts, Mª José Catalá.

Frente a esta sintonía, ninguna de las enmiendas de calado del grupo socialista y de Compromís a la ley de acompañamiento ha sido aceptada ni por el PP ni por Vox, al igual que sucedió con los presupuestos para 2026.

Con ambas normas, Llorca afronta la recta final de la legislatura con el apoyo garantizado de Vox a unos meses de las próximas elecciones autonómicas, sin que por el momento haya sido confirmado por el PP como candidato a la Generalitat.

Al finalizar la votación, que ha salido como estaba previsto, el 'president' y el resto de consellers y diputados del PP se han puesto en pie para aplaudir, algo que los representantes de Vox han hecho sentados desde sus escaños.

(((Seguirá ampliación)))