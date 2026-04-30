PP y Vox aprueban en el pleno de Alicante una modificación de créditos de 3,5 millones para obras y otras actuaciones

Pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han aprobado este jueves en el pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Alicante la primera modificación de créditos del presupuesto de 2026 por importe de 3.526.400 para actuaciones como el proyecto de reparación de la pérgola de la isla de Tabarca, las obras de rehabilitación de un edificio de 14 viviendas en el barrio de San Gabriel o en áreas infantiles adaptadas y aseos públicos. Por su parte, PSPV, Compromís y EU-Podem han votado en contra.

Entre las actuaciones que contempla la modificación también se encuentran la construcción de un edificio polivalente para reuniones, formación y oficinas en el área industrial del Pla de la Vallonga, los cambios en las obras de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y la "necesidad" de regenerar un espacio "degradado" y adaptarlo a las "exigencias urbanísticas" previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en concreto dentro de la zona de La Cerámica y Los Ángeles.

Así lo ha manifestado durante su intervención la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, del PP, quien ha indicado que la Asociación de Autores Independientes Contemporáneos (Asaic) ha renunciado a su subvención y sus 10.500 euros se van a destinar al convenio de reinserción laboral que tiene la Concejalía de Cultura con APSA.

"Aumentar esta cuantía en este convenio es poner en valor el gran trabajo que realizan, su compromiso y su dedicación en cada uno de los puestos que ocupan dentro de la Concejalía de Cultura", ha asegurado la edil.

Además, Beldjilali ha enfatizado que el Ayuntamiento puede traer esta primera modificación porque "Alicante y los alicantinos sí tienen unos presupuestos" para 2026, "todo lo contrario que el Gobierno" central, que "ni tiene presupuesto ni se le espera", añade la edil.

Por su parte, el edil de Vox Mario Ortolá ha dicho que el voto a favor de su grupo municipal se debe a que esta modificación incluye "propuestas" de la formación voxista. "Esa es la premisa que tenemos", ha afirmado.

Asimismo, ha resaltado la instalación de baños públicos autolimpiables y de los parques adaptados para niños con discapacidad, entre otras actuaciones, al tiempo que ha asegurado que "no" hay "nada" que vaya "en contra" de "los intereses generales y del bien común de los alicantinos". "La extrema izquierda de este Ayuntamiento es la más inútil, electoral y políticamente hablando, que podemos tener", ha concluido Ortolá.

PSPV: "SIN PLANIFICACIÓN"

De otro lado, la edil socialista Silvia Castell ha alertado de que esta modificación del presupuesto "no" es "una solución", sino la "prueba" de que "su gestión económica falla", "pierde dinero público" y de que gobierna "sin planificación". "Las consecuencias, como siempre, las pagan todas las alicantinas y los alicantinos", ha agregado.

En este contexto, Castell ha abundado en que el consistorio ha perdido "más de 400.000 euros en ayudas de la Generalitat para modernizar áreas industriales", ha provocado "sentencias que condenan al Ayuntamiento a pagar más de 1,2 millones de euros en intereses de demora por no pagar facturas a tiempo" y ha presentado esta modificación porque "su presupuesto y el de Vox no era real".

Además, ha criticado que la gestión del gobierno del alcalde Luis Barcala está "llena de contradicciones" y ha destacado que el Plan General Estructural (PGE) habla de la "Alicante del 2040" porque el primer edil "vende el futuro porque no sabe gestionar el presente".

También ha alertado de que "desde que inició la legislatura ha pagado más de dos millones y medio de euros en intereses de demora por pagar tarde el servicio del autobús, de la ORA, de la grúa, del alumbrado público".

COMPROMÍS: "CREDIBILIDAD CERO"

En la misma línea, el portavoz de Compromís en el consistorio alicantino, Rafa Mas, ha rechazado aprobar esta modificación y ha criticado que el Ayuntamiento inyecte "más dinero a las contratas". "Ustedes, credibilidad cero", ha añadido.

Mas también ha sostenido que los miembros del equipo de gobierno son "pésimos gestores". "Más de dos millones de euros, repito, en pagar sentencias, demoras, intereses, en pagar pufos por su pésima gestión", enfatiza.

Finalmente, ha lamentado que Beldjilali sea "la única concejala de Hacienda que no se sienta antes con la oposición, con parte de la oposición, para hablar de estas modificaciones de crédito".

EU-PODEM: "MALA GESTIÓN"

Por su parte, el portavoz de EU-Podem en el consistorio alicantino, Manolo Copé, ha subrayado que vota en contra de esta modificación por la "mala gestión económica" y porque el modelo de ciudad "no tiene nada que ver" con lo que propone este edil.

"Hace apenas unas semanas se aprobó el presupuesto de manera definitiva y hoy ya traen una modificación de 3,5 millones de euros. Me da la sensación de que eso no habla de solvencia, habla de improvisación, habla de falta de previsión y habla también de unas cuentas que están hechas sin el rigor que merece una ciudad como Alicante", ha manifestado.

En este contexto, Copé también ha indicado "preocupa que cerca de dos millones de euros se destinan a cubrir impagos, intereses de demora o sentencias contrarias al Ayuntamiento".

De esta forma, el portavoz de EU-Podem ha insistido en que "cuando hay dinero no aparece una apuesta seria por la vivienda pública, no aparece un refuerzo de los servicios sociales, no aparece ningún plan ambicioso para mejorar los barrios más olvidados que tenemos en esta ciudad, dos de los barrios más pobres de toda España".

Y ha aseverado que "tampoco aparece una mejora real del transporte público, ni una estrategia valiente para combatir el cambio climático, ni sombras urbanas, ni zonas verdes, ni lucha contra la contaminación". Sin embargo, ha continuado Copé, aparece "dinero para atrapar parches, para corregir errores y para seguir funcionando a base de parches".