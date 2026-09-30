PP y Vox aprueban todas sus medidas salvo dos de inmigración y financiación y no apoyan ninguna de la izquierda

El 'president' Juanfran Pérez Llorca en el Debate de Política General - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han vuelto a exhibir su sintonía en la votación de las propuestas de resolución en el Debate de Política General en Les Corts. Los 'populares' han votado a favor de todas las propuestas de Vox salvo una, referente a la inmigración y a otros temas, mientras los de Abascal han aceptado todas las del PP menos una sobre financiación autonómica y otras cuestiones.

En cambio, no ha salido adelante ninguna de las propuestas del PSPV y Compromís. Las votaciones han finalizado a las 21.25 de este miércoles, tras casi 12 horas de discusión de todas las iniciativas. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acudido al hemiciclo a votar al finalizar las intervenciones.

Entre las medidas presentadas por Vox, aprobadas con el apoyo del PP, figuran endurecer sanciones contra la okupación y desarrollar el concepto de "prioridad nacional "en ámbitos como el acceso a vivienda y políticas sociales, así como otras ya clásicas reivindicaciones como derogar las políticas vinculadas al Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030 y combatir la inmigración ilegal.

Una de las propuestas de Vox aprobadas con el 'sí' del PP pide "hacer efectiva" la aplicación de la "prioridad nacional" para procurar la "asignación prioritaria de los recursos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable". También poner en marcha una "oficina valenciana de arraigo y retorno", prevista en los presupuestos de 2026, e impulsar el retorno voluntario de migrantes.

En esta línea, se pide suspender el reparto "obligatorio" de menores extranjeros no acompañados entre las CCAA y "reforzar el control sobre las entidades financiadas con fondos públicos".

EDUCACIÓN E INMIGRACIÓN

En educación, el PP ha votado a favor de una propuesta de Vox para garantizar la "neutralidad ideológica" en las aulas para evitar "prácticas de adoctrinamiento" y eliminar los contenidos "de carácter ideológico o doctrinal", además de reforzar la Inspección educativa o impulsar un canal "confidencial" de denuncias y reclamaciones en los centros. También pide modificar el Plan Convive, reforzar programas ante el acoso escolar, garantizar asistencia al profesorado víctima de agresiones o amenazas y acabar las obras del Plan Edificant.

El grupo 'popular' solo ha rechazado una iniciativa de Vox: la que exigía publicar estadísticas sobre "delincuencia e inseguridad asociada a la inmigración masiva", "vincular el acceso al sistema sanitario con carácter general a la residencia legal en España", sancionar el uso del burka o el niqab o romper relaciones con Marruecos, así como cuestiones al margen de la inmigración como estudiar la viabilidad de un tercer hospital en la ciudad de Alicante. Según el síndic del PP, Nando Pastor, han votado en contra porque era una propuesta "ómnibus" que mezclaba muchos temas.

Por su parte, entre las iniciativas del PP aprobadas por Vox se apuesta por avanzar en la "libertad educativa" para que, además de la elección de centro y de lengua, las familias puedan elegir "el tipo de jornada escolar que consideren mejor para sus hijos y para la conciliación familiar", además de continuar con la "depuración" del Plan Edificant.

Paralelamente, se exige al Gobierno modificar la LOMLOE, aprobar un Plan Nacional de Lectura, implantar evaluaciones externas y estandarizadas comunes o recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia.

Otras de las propuestas 'populares' aprobadas son continuar con la revisión de la normativa para "hacer compatible la protección del territorio y del medio ambiente con la llegada de inversiones", impulsar la implementación de parques metropolitanos inundables, apoyar la caza, tramitar el nuevo Plan Integral de Residuos, avanzar en la actualización del Plan de Riesgos de Incendios Forestales, "defender" la costa, nuevas rutas en el aeropuerto de Castellón, avanzar en la ejecución de las líneas 10, 11 y 12 de Metrovalencia e impulsar la mejora de la Estación de Autobuses de València.

En materia de emergencias se lanzan reclamaciones al Gobierno: prevención de riesgos laborales de los bomberos forestales, protocolo de uso y sistema de prealerta del ES-Alert, sistema SAT y SAD del SAIH de la CHJ, endurecer las penas de los pirómanos y que Aemet actualice los niveles de precipitación en los umbrales de avisos por lluvias "para hacerlos acordes a la realidad climatológica de la Comunitat Valenciana".

FINANCIACIÓN

La única propuesta del PP no apoyada por Vox se centraba en financiación y exigía convocar el CPFF para iniciar un debate "multilateral" y que la reforma sea "justa, equitativa e igualitaria" para todas las CCAA. También pedía un fondo de nivelación hasta que no haya reforma y una "solución definitiva" para la deuda pública de la Generalitat. Los 'populares' incluían otras reclamaciones en esta iniciativa como exigir al Gobierno la cesión temporal de la Dama de Elche o un protocolo común de actuación frente a delitos de odio por LGTBIfobia.

Tanto PSPV como Compromís no han logrado recabar apoyos para sus propuestas. Ambos solicitaban combatir la especulación inmobiliaria por parte de los fondos buitre y recuperar la Unidad Valenciana de Emergencias para mejorar la protección de la Comunitat ante desastres como la dana de 2024.

Sobre financiación, los socialistas urgían al Consell a apoyar la propuesta del Gobierno y, en caso de no hacerlo, presentar en un mes una alternativa, mientras Compromís reclamaba dejar de lado los "intereses partidistas" y negociar un nuevo sistema incluyendo un fondo de nivelación.

Durante el debate, el PSPV ha reprochado al PP que rechace el modelo del Gobierno, que supondría 3.669 millones de euros adicionales para la Comunitat. "Póngase al lado de los valencianos", han reclamado los socialistas al jefe del Consell. Algunos diputados del PSPV han mostrado en este punto carteles con el lema 'El PP nos roba 3.669 millones anuales en financiación'.

Sin embargo, el PP ha pedido "no simplificar" el debate, ha garantizado que siempre defienden "lo mismo" y quieren un nuevo sistema, pero no este del Gobierno, y ha preguntado al PSPV si esos 3.669 millones "solucionan el problema de fondo": "Han pasado de defender una cosa a otra, con Ximo Puig salían a reivindicar lo que reivindica ahora el PP".

A su vez, Compromís ha acusado al PP de hacer "populismo, confrontación y sacar rédito político" y ha exigido el nuevo modelo, el fondo de nivelación y la condonación de la deuda. Además, ha reprochado al PP que hable de "los separatistas catalanes": "¿Qué le importa a un valenciano lo que piensen en Cataluña?".

Vox ha insistido en que el actual sistema de financiación "discrimina" y supone "que los de siempre, el País Vasco y Cataluña, piden más, porque se creen que merecen más que los demás españoles". Y ha reclamado uno nuevo a nivel estatal "para todos los españoles, igualitario y equitativo", dado que el actual "está fallido".

AFORAMIENTO DE MAZÓN Y DOSIER DE LLORCA

Además, los grupos de izquierda exigían que el 'expresident' Carlos Mazón entregara el acta de diputado del PP para dejar de estar aforado y depurar responsabilidades por la dana. Los 'populares' han justificado su negativa en que el TSJCV resolvió de manera "unánime" la "ausencia de cualquier responsabilidad" por su gestión de la catástrofe que causó 233 muertos. "No tiene cabida este debate sobre su aforamiento", han zanjado.

Durante las casi 12 horas de debate ha coleado el asunto del supuesto dosier de presuntas irregularidades y "sospechas de corrupción" que afectarían a Llorca y a su entorno y que el PSPV llevará a la Fiscalía Anticorrupción ante "la gravedad de los hechos recogidos". "Ustedes ponen los votos, el PP los detectives", ha afeado un diputado socialista a Vox y a los 'populares' en una intervención.