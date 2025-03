PP y Vox exhiben sintonía tras pactar los trabajos de la comisión de la dana: "No ha sido difícil llegar a un acuerdo"

Exigen a Morant y Bernabé que se "cojan de la mano" e insten a sus compañeros de partido a "dar la cara" por "respeto a las víctimas"

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han mostrado sintonía este jueves en Les Corts Valencianes tras anunciar el acuerdo alcanzado para el plan de trabajo de la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre. "No ha sido difícil", ha llegado a reconocer el síndic de Vox, José Mª Llanos, mientras que el diputado del PP Nando Pastor ha reflexionado con que a este foro se debe citar tanto "a los que pueden decir cosas que nos guste oír" como "a los que pueden decir cosas que no nos gusten".

De hecho, Pastor y Llanos han ofrecido conjuntamente declaraciones a los medios para informar del plan consensuado entre ambas formaciones, exsocias de gobierno en la Generalitat. "Un día antes lo teníamos listo y creíamos que era conveniente, oportuno y razonable presentarlo, registrarlo y explicar las cuestiones básicas", ha enfatizado el 'popular'.

Desde el PP, Pastor ha advertido a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de que ambas están "obligadas a cogerse de la mano y a exigir a sus compañeros de partido y de gobierno que vengan, comparezcan y den la cara" por "respeto a las víctimas" de la riada. "Para nada más, para eso, que no es cualquier cosa y es muy importante", ha recalcado.

Para el diputado 'popular', es "un hecho real que Compromís, Vox y PP, me da igual el orden, han exigido siempre la presencia en la comisión de la dana de una de las partes fundamentales que tiene muchísimo que decir, que aclarar y que aportar de cara al futuro" como es el Ejecutivo central, que debe "dar la cara y dar explicaciones". "Estamos plenamente convencidos de que, si no comparece el Estado, esta comisión nace mal, truncada" y "viciada", ha advertido.

Frente a ello, ha defendido que los 'populares', cuando presentaron su plan de trabajo, "huyeron" de una "comisión de espectáculo": "Aquí no citábamos a cualquiera, no citábamos, por ejemplo, a José Luis Ábalos y a personas recurrentes desde el punto de vista mediático". Dicho esto, ha avisado de que tampoco pretenden que, igual que huyen de la "política espectáculo", lo hagan también de que esta comisión "se convierta en una ocasión perdida y en papel mojado".

En esta misma línea, José Mª Llanos ha insistido en que los representantes del Gobierno de España "tienen que venir" a comparecer a la comisión de investigación porque, de lo contrario, "solamente tendremos el 50 por ciento, y a lo mejor ni eso", con el fin de poder "obtener un informe que sea el que de verdad dirima las responsabilidades políticas". "Todos tienen que comparecer, todos tienen algo importante que decir", ha remarcado.

DIRIMIR RESPONSABILIDADES "CAIGA QUIEN CAIGA"

El síndic de Vox ha aprovechado para reprochar a los socialistas que en su plan de trabajo realicen "una especie de dictamen" porque, a su juicio, ellos "ya tienen muy claro quiénes son los responsables y quiénes no". "Probablemente por eso no han pedido la comparecencia de nadie del Gobierno de la nación" o de "ninguno de los alcaldes afectados", ha deslizado, aunque les ha avisado de que todavía "están a tiempo" de hacerlo, hasta este viernes.

Para Llanos, esta comisión "tiene que seguir el paso razonable para obtener todos los datos suficientes y los hechos acreditados" con el propósito de obtener un dictamen "que pueda ser ajustado a la realidad de los hechos" y "no solo al día 29 de octubre", que es "lo único que parece que le importa" al PSPV, sino también "qué nos ha traído a la tragedia, cómo se está gestionando o cómo se está ayudando o abandonando a los valencianos a partir del 29 de octubre".

Así, ha considerado "evidente" que, "si todos los que tienen algo que decir y responsabilidades de haberlo hecho bien o mal no vienen a comparecer", los resultados de la comisión "no podrán ser los objetivamente necesarios que todos necesitamos, que todos requerimos y que el pueblo valenciano merece".

"Algo tendrá que decir el Gobierno de la nación o incluso el hoy embajador en la OCDE" --el expresidente de la Generalitat Ximo Puig-- sobre "las obras que desde hace más de 20 años se tenían que haber hecho, no se han hecho y con las que se hubieran salvado muchas vidas", ha considerado.

"El Partido Socialista decía que no teníamos prisa, pero quien no tiene prisa es el Partido Socialista, que no propuso la comisión de investigación. La propusimos Vox, PP y Compromís, el Partido Socialista no la quería", ha criticado, al tiempo que ha afeado a esta formación sus "prisas". "Queremos dirimir todas las responsabilidades, caiga quien caiga y caiga quien tenga que caer", ha insistido.

"Otra cosa es que queramos ya tener en origen el dictamen preparado y listo para firmar. Aquí hemos de citar a los que pueden decir cosas que nos gustan oír y a los que pueden decir cosas que no nos guste oír", ha reflexionado por su parte el 'popular' Nando Pastor.

"ESTO NO VA DE OBLIGACIÓN, VA DE CONVICCIÓN"

Preguntados sobre si son conscientes de que las autoridades dependientes del Estado "no están obligadas" a comparecer en las comisiones de investigación de un parlamento autonómico, el diputado del PP ha considerado que esta situación "no va de obligación, va de convicción" y de "respeto a las víctimas" de la dana "y al pueblo valenciano en general". "Si yo fuese Gobierno de España, vendría a Les Corts a explicar a los valencianos, que son tan españoles como los catalanes, los gallegos o los andaluces, qué les ha pasado a mis compatriotas", ha asegurado.

RECHAZAN "AVENTURARSE" SOBRE LOS PLAZOS

Por otro lado, cuestionados sobre los plazos para el inicio de las comparecencias, ambos han indicado que, una vez que mañana finalice el plazo para acordar el plan de trabajo, la mesa de la comisión "recogerá las propuestas y, a partir de ahí, nos convocarán y arrancaremos". "Se votará un plan de trabajo, porque de todo lo que se registre se tiene que aprobar uno, y cuando tengamos ese, ahí habrá un calendario", han especificado.

Dicho esto, han rechazado "aventurarse" y "extralimitarse" en avanzar una fecha posible para el inicio de la comisión de investigación. "Tenemos ganas de hacer las cosas bien", han prometido, al tiempo que han compartido que la mesa "es consciente de la importancia de esta comisión".