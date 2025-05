PP y Vox pactan recortar 100.000 euros más a la CEV y destinar 30.000 al Arzobispado de Orihuela para "concordia"

PSPV y Compromís critican las cesiones a la extrema derecha y lo enmarcan en "la extrema debilidad de Mazón"

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han acordado recortar 100.000 euros más a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en los presupuestos de la Generalitat para 2025, así como destinar en otra partida 30.000 euros al Arzobispado de Orihuela-Alicante para "la promoción de elementos conmemorativos al amparo de la Ley de Concordia".

Son dos de las enmiendas transaccionadas este miércoles por ambos grupos en la comisión de Presupuestos de Les Corts, a una semana de la aprobación definitiva de las cuentas autonómicas.

En concreto, en una de las enmiendas al proyecto de presupuesto de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo se retiran 100.000 euros que iban destinados en dos líneas de 50.000 euros a la CEV para la implantación de planes de igualdad.

Esos 100.000 euros, junto a otros 200.000 que se recortan a CCOO PV y que ya fueron anunciados en las enmiendas registradas por Vox, se destinarán a un nuevo "programa de impulso para los autónomos y pymes de los municipios afectados" por la dana del 29 de octubre.

En el área de empleo, PP y Vox también retiran 50.000 euros a UGT-PV para la implementación de planes de igualdad y 150.000 euros de aportación a este sindicato y aumentan en 200.000 euros la aportación al IES Ramón Cid de Benicarló (Castellón).

En las enmiendas pactadas este pasado martes, PP y Vox acordaron reducir en 25.000 euros la línea a la CEV para el desarrollo de un programa de formación sobre planes de igualdad, junto a un recorte de 36.000 euros en la aportación a sindicatos (CSIF, UGT, CCOO y USO) para formación especializada en servicios sociales.

"REVANCHA PERSONAL DE MAZÓN"

Entre los grupos de la oposición, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha sostenido que el recorte a la CEV se debe a "una revancha personal de Carlos Mazón ('president' de la Generalitat) por no apoyar su argumento falso del 29 de octubre".

Joan Baldoví (Compromís) ha lamentado que se eliminen partidas destinadas a los sindicatos y a la patronal para "dedicarlas a cosas absolutamente ideológicas y partidistas", por lo que ve "intolerable" que el PP permita estas propuestas de Vox.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha defendido que no podían "estar en contra" de una enmienda que propone destinar dinero a pymes afectadas por la dana. "No digo que los sindicatos y la patronal no necesiten de estos importes, pero la realidad es que estamos en los presupuestos de la reconstrucción", ha sostenido, y ha ironizado ante las críticas del PSPV que "se cree el ladrón que todos son de su condición" porque "igual ellos están acostumbrados a gestionar lo público desde la venganza personal".

Y la diputada de Vox Teresa Ramírez ha defendido los recortes a sindicatos y patronal porque "ese dinero sale de los impuestos de los españoles" y, a su juicio, es "gasto superfluo". "Cuando el dinero sobra, hay para todos, pero cuando no hay y encima subimos impuestos para poder pagarles, es un insulto para toda la gente que se levanta por la mañana a trabajar", ha declarado.

MENOS DINERO PARA DERECHO FORAL Y MÁS PARA "CONCORDIA"

Entre las enmiendas pactadas entre PP y Vox al presupuesto de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, se elimina la subvención de 30.000 euros a la Cátedra de Derecho Foral Valenciano y Desarrollo Estatutario para destinar este dinero a una nueva línea de "promoción de la concordia" con el Arzobispado de Orihuela como beneficiario, con la finalidad de promocionar elementos conmemorativos al amparo de la Ley de Concordia aprobada el año pasado por ambos grupos.

Otra enmienda transaccionada por PP y Vox consiste en modificar los beneficiarios de la línea de promoción y difusión de actuaciones de reparación de la violencia social y política. A partir de ahora solo serán la Universidad CEU-Cardenal Herrera (34.000 euros), la Universidad Católica de Valencia (33.000 euros) y la Universidad Miguel Hernández (33.000 euros).

Tanto el síndic del PSPV como el de Compromís han criticado que se dé dinero al Arzobispado de Orihuela cuando su purpurado, José Ignacio Munilla, es "el más retrógrado en toda España y en toda la curia romana". "Una persona que se ha decantado claramente por el fascismo y que ha abrazado la lucha contra derechos de las personas LGTBI", ha señalado Muñoz, mientras Baldoví ha relacionado la enmienda con la "extrema debilidad" del Consell de Mazón.

La portavoz adjunta del PP se ha centrado en criticar las enmiendas presentadas por la izquierda en materia de memoria democrática, que según ella solo trataban de derogar la Ley de Concordia "por ideología". Y la diputada de Vox ha sostenido que "la izquierda solo quiere remover el daño y el dolor, lo mismo que está haciendo con la riada".

RECORTES EN EDUCACIÓN

En materia de educación, ambas formaciones recortan 100.000 euros en subvención nominativa a la Fundació Full, otros 30.000 a la Fundació Bromera y destinan 130.000 euros a una nueva partida para el fomento al desarrollo de la lectura y la compresión lectora, "en ambas lenguas oficiales", en niños de hasta 13 años y con la coparticipación de los padres.

En promoción del valenciano, ambas formaciones han acordado una reducción de 200.000 euros para el fomento del multilingüismo autocentrado en el sector privado y de 500.000 euros para la promoción del valenciano en el ámbito social.

Por el contrario, aumentan en 94.000 euros una partida para las AMPA, en 100.000 euros para la adquisición productos de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales, en 50.000 euros para actividades de integración del alumnado y en 50.000 euros para la mejora del éxito y la reducción del abandono escolar, así como en 100.000 euros la subvención a la "promoción plurilingüe por parte de las empresas, comercios e industrias del sector privado".

ENERGÍAS RENOVABLES Y NUCLEAR

Mientras, en Innovación, Industria, Comercio y Turismo disminuyen en 200.000 euros la aportación al Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat para el apoyo en la elaboración de informes y supervisión de documentación dirigidos a la implantación de instalaciones de energías renovables y crean una nueva línea dotada con 50.000 euros de apoyo en la elaboración de informes, estudios y supervisión de documentación "en defensa de la energía nuclear y de la necesidad de prorrogar la vida útil de la central de Cofrentes".

También se crea otra nueva de 30.000 euros para estudios sobre "las posibles soluciones a la falta de inercia en los nuevos modelos de energía, sobre la infraestructura eléctrica de la Comunitat y sobre la necesidad de la nuclear en el mix energético".

Finalmente, en medioambiente, PP y Vox pactan 5,3 millones menos para el soterramiento del Canal de Acceso de València, 1,9 millones más para Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), 30.000 euros menos para métodos ecológicos de control de la procesionaria del pino y 30.000 euros para métodos ecológicos de control de plagas forestales. También han acordado la eliminación de referencias al término 'cambio climático' y su sustitución por 'cambios meteorológicos y climáticos' en varios programas e iniciativas.