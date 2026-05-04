El PP y Vox proponen concluir la comisión de investigación de la dana de Les Corts un año después de su creación

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero (2i), comparece ante la Comisión de investigación de la Dana, a 28 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han propuesto concluir la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes al considerar que ya ha desarrollado sus trabajos cuando se cumplirá un año de su puesta en marcha y que por este foro ya "ha desfilado todo el mundo" que lo tenía que hacer, a falta de los representantes del Gobierno central que han declinado acudir. El PSPV ya ha avanzado que solicitará a la junta de síndics la prórroga de la misma, entre críticas a una investigación "completamente trufada de irregularidades".

No obstante, antes de afrontar las conclusiones y elaborar el dictamen, la comisión celebrará una sesión el próximo lunes 11 de mayo para escuchar los testimonios del comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, del excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José Mª Ángel, y del representante de un sindicato policial que no pudo acudir a la reunión anterior.

Así lo ha acordado la mesa de la comisión, con mayoría del PP y Vox, en su reunión de este lunes. La comisión celebró su última sesión la pasada semana con las comparecencias de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales durante la dana, Susana Camarero; el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus; y el de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

((Seguirá ampliación))